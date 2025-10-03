ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊は８２ｂｐで並ぶ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ 2.704
フランス 3.52（+82）
イタリア 3.519（+82）
スペイン 3.243（+54）
オランダ 2.861（+16）
ギリシャ 3.371（+67）
ポルトガル 3.105（+40）
ベルギー 3.243（+54）
オーストリア 3.007（+30）
アイルランド 2.957（+25）
フィンランド 3.075（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
