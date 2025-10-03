ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏伊は８２ｂｐで並ぶ

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ　　　　2.704
フランス　　　3.52（+82）
イタリア　　　3.519（+82）
スペイン　　　3.243（+54）
オランダ　　　2.861（+16）
ギリシャ　　　3.371（+67）
ポルトガル　　　3.105（+40）
ベルギー　　　3.243（+54）
オーストリア　3.007（+30）
アイルランド　2.957（+25）
フィンランド　3.075（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）