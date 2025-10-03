アメリカで100年航海する木造船に“犬”が欠かせない理由　90年前から担う重要な任務

世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。

9月27日（土）の放送では、アメリカ・マサチューセッツ州のグロスターが特集された。

【映像】建造100年の帆船に欠かせない“クルー”の存在 キャプテンと愛犬の絆

建造から約100年が経った今も航海を続けている木造帆船「アドベンチャー号」。この船のキャプテンを務めるクリスタさんと、彼女の愛犬ボニーは、出航するときはいつも一緒にいる。

実は、この船には昔も犬が乗っていた。1930年代、この船に住み着いていたスキッピーという犬は、ある重要な役目を担っていた。

クリスタさんは、その役割について次のように話す。

「番犬としてクルー以外の侵入者を防ぐこと。そして最も重要だったのは、係留ロープを渡って来るネズミの撃退でした」

かつて北大西洋での漁で活躍したアドベンチャー号。現在は学生たちに木造帆船の歴史や海洋文化を伝える、生きた教材となっている。

ボニーはいわば船のマスコット。学生たちの緊張をほぐしたり、実習の疲れを癒したり、いるだけで船内には笑顔があふれる。

役割は変わっても、キャプテンを陰で支える立派なクルーであることは、昔も今も変わらない。船を守る頼もしい相棒だ。