Travis Japan、新ALより新曲「Disco Baby」先行配信決定。ティザー映像＆新ビジュアル公開
Travis Japanが、12月3日にリリースする3rdアルバム（タイトル未定）より、新曲「Disco Baby」を10月27日(月)に先行配信することを発表した。
「Disco Baby」は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー。本日公開されたショートティザーでは、ディスコ化したパーティ会場を歩くTravis Japanの姿を見ることができる。あわせて公開された新アーティスト写真とともに楽しんでほしい。
この「Disco Baby」が収録される3rdアルバムは、FC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の3形態。FC限定盤には、特典DISCとしてBlu-rayまたはDVDに加え、ユニット曲を収録したCD、そしてオリジナルデザインのグッズが封入される。初回T盤、初回J盤においても、Video Clipやメイキング、バラエティコンテンツなどが収録された特典映像DISCが付随。さらに、初回T盤、初回J盤に封入されるブックレット・ステッカーシート・トレカはそれぞれ衣装違いのデザインになる。
収録曲は、2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」の3曲を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人バージョンで収録し、新曲も含めた全15曲を収録。また、通常盤のみボーナストラックが収録される。
■「Disco Baby」先行配信
2025年10月27日（月）AM0時より配信スタート
◾️3rdアルバム『タイトル未定』
2025年12月3日（水）発売
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album
予約：https://TravisJapan.lnk.to/3rdAlbum
◆初回T盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットA＋ステッカーシートA＋トレカ7種セットA
1CD+1Blu-ray：UPCC-9016/￥4,480（税込）
1CD+1DVD：UPCC-9017/￥3,980（税込）
▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）
▼Disc2(Blu-ray/DVD)：特典映像A ※詳細後日発表
◆初回J盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットB＋ステッカーシートB＋トレカ7種セットB
1CD+1Blu-ray：UPCC-9018/￥4,480（税込）
1CD+1DVD：UPCC-9019/￥3,980（税込）
▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）
▼Disc2(Blu-ray/DVD)：特典映像B ※詳細後日発表
◆通常盤 初回プレス（CD only）
仕様：三方背ケース（*初回プレスのみ）＋ジュエルケース
UPCC-9020/税￥3,300（税込）
▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）＋Bonus Track
◆FC限定盤（2CD+1Blu-ray＋グッズ/2CD+1DVD＋グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレットC＋グッズ
2CD+1Blu-ray＋グッズ：PROJ-1939/￥5,480（税込）
2CD+1DVD＋グッズ：PROJ-1940/税込￥4,980
▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）
▼Disc2(CD)：3曲収録
▼Disc3(Blu-ray/DVD)：特典映像C ※詳細後日発表
▼グッズ：詳細後日発表
◆CDショップ別購入者特典
UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルピンバッジ
Amazon.co.jp：フォンタブ
HMV：スマホサイズステッカー
TOWER RECORDS：フォトカード（63×88mm）
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：缶バッジ
楽天ブックス：スマホキーリング
ファミクラストアオンライン：クリアしおり
その他一般店：ポストカード
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。
※ファミクラストアオンラインはFC限定盤のみのお取り扱いとなりますので、あらかじめご了承ください。