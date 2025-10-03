B3品川がヒルズマンと契約…B2信州を電撃退団した200cmフォワード

10月3日、B3のしながわシティバスケットボールクラブは、ジェイシー・ヒルズマンと2025－26シーズンにおける選手契約に合意したことを発表した。

同選手は8月にB2の信州ブレイブウォリアーズと契約したものの、開幕前の9月24日に突如として双方合意のうえ契約を解除し、1試合もプレーすることなく自由交渉選手リストに公示されていた。

現在29歳のヒルズマンは200センチ98キロのフォワード。数カ国のクラブを渡り歩き、Gリーグのチームでプレーすると、2024－25シーズンにB3のアースフレンズ東京Zへ加入しBリーグデビュー。昨シーズンはB3リーグ戦で51試合に出場し、1試合平均16.7得点5.8リバウンド1.8アシストを記録した。

今回の契約に際して、ヒルズマンはクラブ公式サイトを通し次のようにコメントした。

「日本に戻って来れたことにとても感謝しています。自分の力をチームに貢献し、クラブの勝利のために全力を尽くしたいと思います。愛するこの競技をまたプレーできる機会に、感謝しています」

開幕直前の入退団で話題を提供したヒルズマン。今後はプレーで話題になることができるか注目だ。

【動画】ブザービーターを沈める…Gリーグ時代のヒルズマンのプレー映像