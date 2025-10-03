毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。10月5日（日）の放送は、濱田龍臣・鈴木福と行く埼玉県和光市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

濱田と鈴木が待っていたのは和光市の指定文化財・旧冨岡家住宅のある「新倉ふるさと民家園」。ともに2006年に子役としてデビューした2人も現在は濱田25歳、鈴木は21歳。すっかり大人になった2人と、兼近・満島の4人で古民家に寝っ転がってタイトルコールして「メシドラ」スタート。

まずは、民家園の運営をサポートしているスタッフさんと一緒にこま回し対決！本日の旅にかかった支払いを誰がするか決めるゲームの1戦目。「幼稚園以来こま回しはやってない」という濱田と「絶対できる自信ある、めっちゃやってたんで」という鈴木。果たして初戦を制するのは誰？

車に乗り込んで、改めて子役からもう20年の芸歴になる濱田と鈴木のこれまでの話を聞くことに。「物心ついた時からこの世界で、よくバグらずにいますね」という兼近に「1周回ってるんだとおもいますよ、もう」と笑う濱田。「いつぐらいか、一回曲がり角に来た感じ？」という満島の質問に濱田は「中学生の頃に一回辞めようかと思ったことがありました」と振り返り、鈴木も「僕も小5から中2くらいの間にフラフラというか覚悟が決まってなかった」と子役時代から大活躍していた人間ならではの苦悩を語る。

本日最初のお店は創業30年「だんごの美好」。5品をテイクアウトし、続いての話題は濱田と鈴木の交友関係について。満島の「福君、TGC（東京ガールズコレクション）かなんか出てなかった」との問いかけに「それ（寺田）心君だと思います」「心君は3つ4つ下」「原菜乃華ちゃんとかは僕が小4の時に初めて共演して」と鈴木が振り返れば、濱田も「浜辺美波とは小5・6年生の時に共演してた」とここでも子役時代から活躍し続けている2人ならではのエピソードを語る。

次に4人がやってきたのは「STREAMER LABORATORY WAKO」。ピザやホットサンドなど計7品を注文して、料理を待つ間に今度は輪投げ対決！輪投げで想像以上に盛り上がった後はお店に戻って、ここでもまた絶品ピザに大盛り上がり。

次のお店は自家製スイーツが自慢の「365ANNIVERSARY」。ここではケーキなど計10品を注文。運ばれてきたケーキのあまりの美味しさに、久しぶりに兼近と満島の歌ネタが大炸裂。テンションが上がった4人は兼近の提案で「中2しりとり」に挑戦することに。中2しりとりとは一体？

その後、再び子役から活躍し続ける濱田と鈴木の話を聞くことに。鈴木は14歳の時に出演した映画で監督から「もう子役じゃないんだから、自分でもって来いよ」と言われたことが「すごい自分の中に熱が入ってすごいギアが入って、18歳の時にずっと夢だった仮面ライダーの役をやらせてもらった」と自身の転機を語る。

次のお店に向かう車中では恒例の「メシドラお悩み相談カーラジオ」。声優を目指す娘を応援したい親御さんの相談に、濱田と鈴木が真摯に答える。

本日最後のお店は住宅街にひっそりと佇むイタリアン「Tanto Tanto」。ここで料理を待つ間に最後のゲームをすることに。ここまでのポイントは兼近と満島が5ポイント。鈴木が7ポイント。濱田が3ポイント。最終決戦はジェスチャーゲーム！最後のゲームに負け「マリオパーティの4位のやつ」のようになって本日のお支払いをするのは果たして誰？

■「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：滝澤真一郎

プロデューサー：天野英明 傅克文

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

