このたび、兵庫県立姫路飾西高等学校「STEAM探究科」の生徒たちがラジオ番組に出演。海外研修や地域企業との連携を通じて得た学びについて語りました。

2024（令和6）年に開設された飾西高校の「STEAM探究科」は、理系・文系の枠にとらわれず多様な学問分野を横断的に学びながら、社会課題の解決に挑む新しい教育プログラムです。

「STEAM」とは、Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Art（芸術・デザイン）、Mathematics（数学）の頭文字を取った言葉。同校では、これにEnglish（英語）を加えた独自の「兵庫版STEAM教育」を展開しています。

普通科に比べて、実践的な学びが多いとされる、STEAM探究科。たとえば、英語の授業として、英語を使って数学や物理を学ぶ独自カリキュラム『English with STEAM』を実施しており、実践的な英語力が自然と身につくといいます。

また、海外研修も大きな特徴のひとつ。生徒たちは、「シンガポール国立大学で、英語でテクノロジーを学び、現地の学生と交流できたことは貴重な経験でした」「英語力や異文化理解が飛躍的に向上しました」と振り返ります。

こうした経験を踏まえ、STEAM探究科では「夢物語（You me モノ語り）」と呼ばれるプロジェクトにも取り組んでいます。社会課題の解決に向けた実践活動を通じて自身の将来像を明確にし、進路選択にもつなげていきます。

番組には、兵庫県を代表する天才イラストレーター・JUNBOwさんも登場。同氏は飾西高校と連携し、自然の植物をパーツにしたモンスターを制作するワークショップ「モリモンスター（モリモン）」を展開しています。

カードゲームのように、季節や状況に応じた効果を持つモンスターを創造するこのプログラムは、STEAMの「A（アート）」の要素をいかし、子どもたちの想像力や学びを刺激しています。

ワークショップ「モリモンスター（モリモン）」

さらに、福島県の企業と連携し、農業用ロボット「Farmbot」を活用したプログラミング活動に取り組む生徒もいます。

遠隔操作によって植物に水や肥料を与える仕組みを学びながら、「小中学生にプログラミングのおもしろさを伝えることを目標に、農業と組み合わせることでプログラミングをより身近なものにし、楽しさに気づいてもらいたい」と語っています。

そのほかにも、スポーツ人口減少に対応した新たなスポーツの開発や、地元食堂と連携した健康志向のスイーツ販売計画など、多彩な挑戦が続きます。

STEAM探究科の最大の特徴は、文系・理系の垣根を越えた実践的な学びと国内外での多様な経験です。

生徒たちは、「そういった経験を通して、自分が何をしたいのか・何を目標にすべきかが明確になった」「やりたいことが見つかったら、すぐに企業とつながり、夢を現実にできる」と語り、学びを通じて自らの未来を切りひらいていこうとする強い意志を持って挑戦を続けています。

※ラジオ関西『泰人くにひろ yell!!え〜る!!!』2025年8月30日放送回より