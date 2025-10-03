　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　11(　　　11)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 186(　　 186)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 303(　　 303)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1114(　　 676)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　21(　　　19)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　75(　　　55)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3786(　　2054)
　　　　　 　 　11月限　　　　　48(　　　28)
　　　　　 　 　12月限　　　 78420(　 43008)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 448(　　 308)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　18(　　　12)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1974(　　 626)
　　　　　 　 　11月限　　　　　52(　　　20)
　　　　　 　 　12月限　　　 35350(　 18268)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　30(　　　30)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 313(　　 313)
　　　　　 　 　11月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　12月限　　　　4020(　　4020)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 551(　　 551)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 106(　　 106)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 599(　　 599)
　　　　　 　 　11月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　12月限　　　 22995(　 22995)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

