主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月3日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 11( 11)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 186( 186)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 303( 303)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1114( 676)
3月限 21( 19)
TOPIX先物 12月限 75( 55)
日経225ミニ 10月限 3786( 2054)
11月限 48( 28)
12月限 78420( 43008)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 448( 308)
3月限 18( 12)
日経225ミニ 10月限 1974( 626)
11月限 52( 20)
12月限 35350( 18268)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 30( 30)
日経225ミニ 10月限 313( 313)
11月限 16( 16)
12月限 4020( 4020)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 551( 551)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 106( 106)
日経225ミニ 10月限 599( 599)
11月限 33( 33)
12月限 22995( 22995)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
