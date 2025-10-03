RIZINは3日、インスタライブで11月3日に行われる「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」の追加対戦カードを発表。フェザー級では元王者ヴガール・ケラモフ（アゼルバイジャン）と松嶋こよみの試合が決定。これを受けてネット上ではとある“憶測”が浮上し話題を呼んでいる。



■「ほぼ決定しました。震えて待とう」

クレベルにリベンジ成功した朝倉未来

RIZINは追加カードとして「ヴガール・ケラモフ vs. 松嶋こよみ」、「キ・ウォンビン vs. キャプテン☆アフリカ」、「金太郎 vs. リ・ユンフォン」の3試合を発表した。中でも注目を集めたのが、フェザー級の一戦だ。修斗やパンクラス、ONEなどで活躍した松嶋がRIZIN初参戦で元同級王者のケラモフと激突する。ケラモフは現王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）との対戦を見据えて6月に行われた「RIZIN LANDMARK 11」で木村柊也と対戦。勝利したものの、判定決着かつ負傷の影響もあってかタイトル戦は決まらなかった。ケラモフに11月の試合が決まり、大晦日に予定されるフェザー級タイトルマッチの挑戦者候補から外れたことで、SNS上ではある憶測が浮上。「11月にケラモフvs松嶋こよみが組まれたってことは大晦日シェイドゥラエフvs朝倉未来が確定したようなもんだよね」、「ケラモフが神戸出陣で 大晦日にほぼ決まったカード シェイドゥラエフvs朝倉未来」「はい、大晦日シェイドラエフvs朝倉未来がほぼ決定しました。震えて待とう」など、朝倉未来のタイトル挑戦が決まったのではというものだ。

朝倉は今年5月の「RIZIN男祭り」で総合格闘技に復帰。5月に鈴木千裕、7月にクレベル・コイケと元王者を連続で下すなど波に乗っている。朝倉はクレベル戦後に「次（年末）にケラモフやろうぜ」と宣戦布告していたこともあり、2023年7月に1Rで一本負けを喫したケラモフとの再戦も有力視されていたが、今回の発表でこの線も消えた。

朝倉とシェイドゥラエフは互いの口からも戦いたい相手として名前が上がっているが、大晦日のタイトル戦は実現するのか。ファンの期待が高まっている。