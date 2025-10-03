主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月3日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4096( 1803)
TOPIX先物 12月限 743( 533)
日経225ミニ 12月限 7735( 7555)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1351( 712)
TOPIX先物 12月限 534( 287)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 25( 0)
TOPIX先物 12月限 596( 564)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 693( 538)
TOPIX先物 12月限 2591( 811)
日経225ミニ 12月限 4437( 4435)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 387( 273)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 69( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5939( 4007)
3月限 54( 50)
TOPIX先物 12月限 1288( 1208)
日経225ミニ 10月限 7973( 3289)
11月限 257( 143)
12月限 122246( 49526)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1135( 753)
3月限 20( 16)
日経225ミニ 10月限 4817( 1635)
11月限 321( 175)
12月限 59606( 29690)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 5)
日経225ミニ 10月限 516( 516)
11月限 100( 100)
12月限 6234( 6234)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1182( 1182)
3月限 69( 69)
日経225ミニ 10月限 1330( 1330)
11月限 19( 19)
12月限 30569( 30569)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
