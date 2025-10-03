　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4096(　　1803)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 743(　　 533)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7735(　　7555)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1351(　　 712)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 534(　　 287)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　25(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 596(　　 564)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 693(　　 538)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2591(　　 811)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4437(　　4435)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 387(　　 273)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　69(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5939(　　4007)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　54(　　　50)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1288(　　1208)
日経225ミニ　 　10月限　　　　7973(　　3289)
　　　　　 　 　11月限　　　　 257(　　 143)
　　　　　 　 　12月限　　　122246(　 49526)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1135(　　 753)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　16)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4817(　　1635)
　　　　　 　 　11月限　　　　 321(　　 175)
　　　　　 　 　12月限　　　 59606(　 29690)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 516(　　 516)
　　　　　 　 　11月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　12月限　　　　6234(　　6234)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1182(　　1182)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　69(　　　69)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1330(　　1330)
　　　　　 　 　11月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　12月限　　　 30569(　 30569)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

