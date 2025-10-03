外国証券 先物取引高情報まとめ（10月3日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6491( 6459)
3月限 13( 13)
TOPIX先物 12月限 12679( 12679)
日経225ミニ 10月限 4836( 4836)
11月限 51( 51)
12月限 126802( 126802)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2208( 2208)
3月限 38( 38)
TOPIX先物 12月限 8575( 8575)
日経225ミニ 10月限 2241( 2241)
11月限 101( 101)
12月限 73400( 73400)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 106( 52)
TOPIX先物 12月限 79( 79)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 164( 150)
TOPIX先物 12月限 2587( 2521)
日経225ミニ 12月限 3084( 3078)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 870( 870)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 2708( 2708)
日経225ミニ 11月限 11( 11)
12月限 6421( 6421)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 194( 189)
TOPIX先物 12月限 535( 535)
日経225ミニ 12月限 1466( 1466)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 563( 563)
TOPIX先物 12月限 2131( 2131)
日経225ミニ 12月限 10509( 10509)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 96( 96)
TOPIX先物 12月限 345( 341)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 292( 267)
TOPIX先物 12月限 168( 160)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 2936( 2936)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 58( 58)
TOPIX先物 12月限 183( 183)
日経225ミニ 10月限 105( 105)
11月限 2( 2)
12月限 422( 422)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
