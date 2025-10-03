　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6491(　　6459)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12679(　 12679)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4836(　　4836)
　　　　　 　 　11月限　　　　　51(　　　51)
　　　　　 　 　12月限　　　126802(　126802)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2208(　　2208)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　38(　　　38)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8575(　　8575)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2241(　　2241)
　　　　　 　 　11月限　　　　 101(　　 101)
　　　　　 　 　12月限　　　 73400(　 73400)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 106(　　　52)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　79(　　　79)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 164(　　 150)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2587(　　2521)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3084(　　3078)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 870(　　 870)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2708(　　2708)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　12月限　　　　6421(　　6421)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 194(　　 189)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 535(　　 535)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1466(　　1466)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 563(　　 563)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2131(　　2131)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10509(　 10509)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　96(　　　96)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 345(　　 341)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 292(　　 267)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 168(　　 160)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2936(　　2936)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　58(　　　58)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 183(　　 183)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 105(　　 105)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　　 422(　　 422)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

