■yama&崎山蒼志 スペシャルリリースイベント

日程/会場：

12月19日(金) 東京：タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

イベント内容：

yama＆崎山蒼志ミニライブ・トークライブ

※本イベントでは、両アーティストともに特典会の実施はございません。

【対象商品】

◆TVアニメ「SANDA」 オープニング＆エンディングセット

・2025年10月22日(水)発売 崎山蒼志 『ダイアリー』

完全生産限定盤（CD）SRCL-13423 ￥1,800(税込)

・2025年12月10日(水)発売 yama 『アダルトチックチルドレン』

完全生産限定盤（CD+BD）SRCL-13458 ￥6,820(税込)

【イベント参加方法】

イベント当日に17:30よりB1F 特設レジて、TVアニメ「SANDA」 オープニング＆エンディングセット（10月22日(水)発売 崎山蒼志 『ダイアリー』、12月10日(水)発売 yama 『アダルトチックチルドレン』）を1セットご購入いただいたお客様に先着で、「整理番号付きイベント参加券」と「yama＆崎山蒼志プリントサイン入り TVアニメ「SANDA」絵柄ポストカード」を差し上げます。

「整理番号付きイベント参加券」をお持ちの方のみ、当日のイベントにご参加いただけます。

また、本イベントでは特典会の実施はございませんので予めご了承ください。

※「整理番号付きイベント参加券」と「yama＆崎山蒼志プリントサイン入り TVアニメ「SANDA」絵柄ポストカード」のお渡しは、崎山蒼志 『ダイアリー』とyama 『アダルトチックチルドレン』の両方のご購入が必要となります。いずれかのCDを2枚ご購入いただいても「整理番号付きイベント参加券」はお渡しできませんので、予めご了承ください。

※「整理番号付きイベント参加券」と「yama＆崎山蒼志プリントサイン入り TVアニメ「SANDA」絵柄ポストカード」は1会計につき、おひとり様1枚までのお渡しとなります。

※「整理番号付きイベント参加券」と「yama＆崎山蒼志プリントサイン入り TVアニメ「SANDA」絵柄ポストカード」は会場数に限りがございます。無くなり次第配布終了となりますので、予めご了承ください。

※「整理番号付きイベント参加券」は年齢に関係なく、お一人様につき１枚必要となります。

※「整理番号付きイベント参加券」の整理番号はランダムでの配布となります。

※「整理番号付きイベント参加券」をお持ちの方は、集合時間に会場にお集まりください。整理番号順に観覧エリアへご案内いたします。集合時間に遅れた場合は、整理番号が無効となり、最後尾のご⼊場もしくはイベントスペースにご⼊場いただけない場合もございます。

※お連れ様同⼠で番号が離れておられる場合は遅い番号でご⼀緒にご案内が可能です。

※「整理番号付きイベント参加券」はイベント当⽇限りの有効です。

※「整理番号付きイベント参加券」を紛失・盗難・破損された場合、再発⾏はいたしませんので、ご注意ください。

※「整理番号付きイベント参加券」「yama＆崎山蒼志プリントサイン入り TVアニメ「SANDA」絵柄ポストカード」の転売を目的とした行為が発覚した場合は、その券は無効となります。

※「整理番号付きイベント参加券」「yama＆崎山蒼志プリントサイン入り TVアニメ「SANDA」絵柄ポストカード」の転売行為、コピー、偽造は固く禁止いたします。

※ご購⼊後のキャンセル・返⾦は⼀切お受けできませんのでご了承ください。また、商品ご購⼊後に発覚いたしました不良品は良品交換とさせていただきます。

※ご購入いただいた「整理番号付きイベント参加券」「yama＆崎山蒼志プリントサイン入り TVアニメ「SANDA」絵柄ポストカード」付商品は、その他の店頭購入特典は対象外となります。予めご了承ください。

※対象商品のご予約・お取り置きはイベント対象外となります。

【会場詳細】

タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

開催日時：12月19日(金) 20:00〜

CD販売時間：12月19日(金) 17:30〜

CD販売所：B1F 特設レジ

集合時間： 19:30

集合場所：1F階段前

【注意事項】

下記注意事項を全てご確認いただき、ご了承をいただけるお客様のみイベントへご参加ください。

※イベントへのご参加は、ご年齢に関わらず1名につき1枚の「整理番号付きイベント参加券」が必要となります。「整理番号付きイベント参加券」をお持ちでない方はご参加できかねますので、予めご了承ください。

※ご購入後のキャンセル・返⾦は⼀切お受けできませんのでご了承ください。また、商品ご購入後に発覚いたしました不良品は良品交換とさせていただきます。

※危険物とみなされる金属類、カッターナイフ、ハサミ等をお持ちのお客様は、ご入場をお断りさせていただきます。

※イベント中のビデオ・ビデオカメラ・スマートフォン・携帯電話などでの録音、録画、撮影は著作権保護の観点から、一切禁止となっております。撮影用補助機材の使用も禁止します。発見した場合、今後のイベントへの一切の参加を禁止とさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※主催者やメディアにより、ミニライブ、特典会、及びその前後について、会場の模様を撮影・映像収録し、その各種素材を報道、広告宣伝、各種プロモーション、SNSを含むインターネットメディア、販売向け商品等に使用する場合がございます。その際、ご来場しているお客さまが映り込む場合がございます。予めご了承ください。

※アーティストへの誹謗中傷、モラルに反する発言・行動は禁止いたします。

※アーティスト都合や天候の影響により、内容等の変更・イベント中止となる場合がございますので予めご了承ください。また、その際の商品の返金等にも対応いたしかねますので、予めご了承ください。

※イベント運営の時間は十分に確保させていただいておりますが、万が一、時間内にお客様のお持ちの「特典券」をご利用になれなかった場合の保証等はいたしかねますのでご了承ください。

※イベント会場内外で発生した事故・盗難等には主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。貴重品は各自で管理をお願いします。

※イベント参加のための徹夜行為は固くお断りいたします。夜間、警備員が巡回し徹夜での参加とみなされた場合、イベントには参加できません。また、警察・会場に苦情が寄せられた場合、イベントを中止させていただく場合がございます。予めご了承ください。

※ゴミは必ずご自身でお持ち帰りください。

※イベント運営の妨げとなる行為をされますと会場より退場していただきます。最悪の場合、イベントを中止することもございます。

※会場までの交通費・宿泊費等はお客様のご負担となりますのでご了承ください。

※イベント会場のスペースの関係上、大きいお荷物は事前にコインロッカー等にお預けくださいますようお願いします。イベント会場ではお荷物のお預かりはできません。

※イベント当日はスタッフの指示に必ず従ってください。スタッフの指示に従っていただけない場合、ご参加をお断りすることがございます。

※お集まり頂いた皆様にイベントを楽しんで頂くため、イベント開始直前に小さなお子様や体の不自由な方などを最前列等見やすい場所に、誘導させていただく場合がございます。ご了承ください。

※以上を守れない方がいた場合、イベントを中止することがあります。予めご了承ください。