i-dleが、10月3日にリリースするJAPAN 1st EP『i-dle』のビジュアルとCDジャケットデザインを公開した。i-dleが本日10月3日にJAPAN 1st EP『i-dle』をリリースし、リードトラック「どうしよっかな」のミュージックビデオを公開した。

本作MVは地方の街にそれぞれ暮らす5人が、一度は上京したものの、夢を諦め地元に戻りそれぞれの日常を過ごしていたが、久しぶりに5人で再会したことでもう一度夢を追いかける、というストーリーのもと、全シーンが日本にてロケ撮影されている。

また、以前よりi-dleの大ファンと公言しているファーストサマーウイカが漁港で働く漁師としてカメオ出演していることも明らかになった。以前、i-dleがプロモーション来日していた際に偶然お互いが出会ってご挨拶することになり、そのご縁もあって「どうしよっかな」楽曲へのコーラス参加が決定。さらに折角の機会ということでMVへのカメオ出演も実現したという。

『i-dle』EPは、ソヨンによる書き下ろしのリードトラック「どうしよっかな」と全編日本語詞のバラード「愛せなかった世界へ永遠にじゃあね」、TVアニメ『BEYBLADE X』オープニングテーマ「Invincible」を含む完全新曲3曲に加え、大ヒット曲「Fate」の日本語verとなる「傷つくのは嫌いだから」、「Queencard (Japanese ver.)」の全5曲を収録。

i-dleは今作をひっさげ、今月、埼⽟・さいたまスーパーアリーナ、兵庫・GLION ARENA KOBEの2都市にて＜2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]＞を開催する。

■ファーストサマーウイカ コメント

JAPAN 1st EP『i-dle』のリリース、おめでとうございます！

ファーストサマーウイカと申します。

人生で初めて、そして唯一入会しているファンクラブがNEVERLANDで、晩酌しながらi-talkを観るのが日々の楽しみであり、癒しとなっています。

このたび、僭越ながら「どうしよっかな」のコーラスに参加させていただきました。今夏、i-dleの皆さんが歌番組で来日された際、偶然にも私も同じ局内の隣のスタジオで収録をしており、それがきっかけとなりました。夢にも思わなかったオファーに、驚きと喜びで、まさに「オットカジ」状態でした。

私自身、かつて「IDLE」と名のつくグループで活動していたことや、現在所属している事務所の名前が「CUBE」であることなど、いくつもの偶然が重なり合い、今回のご縁につながったように感じています。

微力ながらも、この楽曲への参加を通じて、さらに多くの方にi-dleを知っていただき、ニューネボボが生まれるきっかけとなれば嬉しく思います。緊張はもちろん、私でいいのかという葛藤もありましたが、精一杯の愛と想いを込めて、心から歌わせていただきました。

MV撮影では、正直メンバーに1秒でも長く映っていて欲しいという気持ちもありましたが、参加させていただけたことは、本当に光栄でした。

ドラマでの女漁師役の経験を活かし、魚の水しぶきをいい感じに上げつつも、メンバーに決して水を掛けてはなるまいと、全身全霊で網を支えました。

メンバーの無邪気で可愛い表情に是非ご注目ください！

いつも幸せと感動を与えてくれるi-dle。

愛おしい！守りたい！大好き！感謝の気持ちでいっぱいです。

本当にありがとうございます！

まだまだ駆け出しのネボボですが、JAPANネボボの皆さまと一緒に、これからもi-dleの活動を全力で応援してまいります。

何卒よろしくお願いいたします！

ファーストサマーウイカ

現在、JAPAN 1st EP『i-dle』を期間内にApple Music・Spotifyにて事前予約すると、「i-dleスペシャル画像」をダウンロード出来るPreadd / Presave キャンペーンもスタート。

◾️JAPAN 1st EP『i-dle』

2025年10月3日（金）発売

配信：https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep

CD購入：https://i-dlejp.lnk.to/1stEP_i-dle ▲初回限定盤 ▲配信・通常盤 ▲ポスター盤 ◆トラックリスト

M1.どうしよっかな ★リード曲

M2.Invincible

M3.愛せなかった世界へ永遠にじゃあね

M4.傷つくのは嫌いだから ※Fate (Japanese ver.)

M5.Queencard (Japanese ver.) ◆i-dle JAPAN 1st EP「i-dle」Apple Music / Spotify事前予約キャンペーン

・Pre-add / Pre-saveとは？

Apple Music の Pre-add、SpotifyのPre-saveは、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。

事前にPre-add/Pre-seveをしておくと、配信開始後に自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。 ・応募期間

2025年8月30日（土）18:00〜10月2日（木）23:59

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

※Apple Music・Spotifyでの特典内容は同一となります。

※時間帯によっては（締切間近は特に）、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。

・応募方法

Pre-add / Pre-save：https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep ○Apple Music

1.「https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep」にアクセスしてください。

2.Apple Music「Pre-add」をタップしてください。

3.規約にご同意いただき、サービスにログインしてください。

4.Thank Youメッセージが表示されたら「i-dleスペシャル画像」をダウンロードいただけます ○Spotify

1.「https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep」にアクセスしてください。

2.Spotify「Pre-save」をタップしてください。

3.規約にご同意いただき、サービスにログインしてください。

4.Thank Youメッセージが表示されたら「i-dleスペシャル画像」をダウンロードいただけます ◆フィジカル商品形態・仕様

○Limited Edition Ver.

品番：WPCL-13711 価格：3,600円（税込）

・68P写真集

・トレーディングカード（Limited Edition Ver. 全5種より1種封入）

・ロゴステッカー封入 ○Poster Ver.

品番：WPCL-13710 価格：2,500円（税込）

・Poster（全5種のうちランダム1種）

・トレーディングカード（Poster Ver. 全5種より1種封入）

・ロゴステッカー封入 ○Jewel Ver.

品番：WPCL-13709 価格：2,000円（税込）

・トレーディングカード（Jewel Ver. 全5種より1種封入）

・ロゴステッカー封入 ○＜Warner Music Store Edition＞ ※Poster Ver. 5枚セット受付中

価格：12,500円（税込） ◆先着購入者特典

NEVERLAND JAPAN SHOP：ユニットトレーディングカード＜NEVERLAND JAPAN Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

Warner Music Store：ユニットトレーディングカード＜Warner Music Store Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

mu-mo SHOP：トレーディングカード＜mu-mo SHOP Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

タワーレコード：トレーディングカード＜タワーレコード Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

HMV：トレーディングカード＜HMV Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

応援店：トレーディングカード＜応援店 Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

Amazon.co.jp：メガジャケ（各ジャケット写真絵柄）

楽天ブックス：アクリルキーホルダー（全5種のうち1種ランダム）

セブンネットショッピング：アクリルバッジ（全5種のうち1種ランダム）

TSUTAYA （店舗のみ）：ポスター（集合写真） ※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。 ◆抽選企画

○オフラインイベント&プレゼント企画

対象のCDショップ・ECサイトにてJAPAN 1st EP「i-dle」をご予約でオフラインイベント＆プレゼント企画にご応募いただけます。応募方法はCDショップ、ECサイトによってそれぞれ異なりますので、オフィシャルサイトをよく読んでご応募ください。 ○イベント開催日程・場所

2025年10⽉6⽇（月）東京会場（某所）

2025年10月20日（月）大阪会場（某所） A賞：メンバー指定個別サイン会 合計500名様

B賞：メンバー指定個別2ショットチェキ撮影会 合計200名様

C賞：メンバー指定個別ハイタッチ会 合計1,000名様

D賞：直筆サイン入り団体ワイドチェキ 10名様 ○応募期間

2025年8月26日（火）10:00〜2025年9月16日（火）23:59

当選発表：2025年9月22日（月）18:00頃

URL：https://wmg.jp/idle/news/90206/

■＜2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]＞ 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

2025年10月4日（土）

2025年10月5日（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE

2025年10月18日（土）

2025年10月19日（日） ◆チケット情報

一般販売(先着順)

〜各公演前日 23:59 楽天チケット : https://r-t.jp/i-dle

チケットぴあ :

・埼玉公演 https://w.pia.jp/t/i-dle-s/

・兵庫公演 https://w.pia.jp/t/i-dle2025japantour/

ローソンチケット : https://l-tike.com/i-dle/

イープラス : https://eplus.jp/idle/ 主催：VT CUBE JAPAN 株式会社

企画・制作：CUBE Entertainment INC, / VT CUBE JAPAN 株式会社