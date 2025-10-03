黄金色のマリーゴールド ※2024年「高原の彩り」撮影

大分県のくじゅう花公園は「ゴールドハロウィン祭」を開催している。期間は10月1日（水）～11月3日（月・祝）。

ハロウィンカラーの花々が咲き誇る秋のイベント。大輪のアフリカンマリーゴールドが咲く“そよ風の丘”では、オレンジ色に彩られた花畑で散策が楽しめるという。7万株のケイトウ「ブライトスパークス」が観賞できる“高原の彩り”には、3色のケイトウが植えられている。宿根草や花木を中心にした“久住ガーデン”では、色鮮やかなガーデンマムが見られる。

ケイトウ（ブライトスパークス） ※2024年「みはらしの丘」撮影

10月5日（日）からは、500円の専用ハロウィンボウルを購入して参加する催しを用意。園内4店舗を巡りながら合言葉「Trick or Treat!」を伝えるとお菓子のすくいどりに挑戦できる（数量限定）。

現在、クレマチスガーデンにはフジバカマを好むチョウの「アサギマダラ」が飛来している。長距離を移動することで知られており、10月中旬には南方へ飛び去ってしまうという。

アサギマダラ

イベント名

ゴールドハロウィン祭



開催期間

2025年10月1日（水）～11月3日（月・祝）

※期間中は無休



営業時間

8時30分～17時30分（最終受付17時00分）



入園料金

所在地

大人（高校生以上）：1,300円 小人（5歳以上）：500円

くじゅう花公園

大分県竹田市久住町大字久住4050