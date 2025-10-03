　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 27640(　 24110)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　44(　　　44)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 25046(　 24919)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　 20745(　 19745)
　　　　　 　 　11月限　　　　1947(　　 447)
　　　　　 　 　12月限　　　287602(　287602)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 18657(　 17250)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 184(　　 184)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 23096(　 23013)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　10月限　　　 11595(　 11595)
　　　　　 　 　11月限　　　　1296(　　 296)
　　　　　 　 　12月限　　　181602(　181522)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1382(　　 826)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 402(　　 319)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7424(　　7424)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2822(　　1533)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7576(　　3154)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　12月限　　　　4448(　　4436)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5277(　　3597)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10737(　　7385)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　11月限　　　　2504(　　　 4)
　　　　　 　 　12月限　　　　7331(　　7331)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2127(　　1836)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5776(　　5576)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9526(　　9526)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3019(　　2638)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7151(　　6795)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　12月限　　　 35567(　 35567)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 607(　　 419)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 636(　　 620)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2004(　　2004)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 372(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3902(　　1774)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 5(　　　 5)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 649(　　 649)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 492(　　 492)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　57(　　　57)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

