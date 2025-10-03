外国証券 先物取引高情報まとめ（10月3日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 27640( 24110)
3月限 44( 44)
TOPIX先物 12月限 25046( 24919)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 20745( 19745)
11月限 1947( 447)
12月限 287602( 287602)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 18657( 17250)
3月限 184( 184)
TOPIX先物 12月限 23096( 23013)
3月限 5( 5)
日経225ミニ 10月限 11595( 11595)
11月限 1296( 296)
12月限 181602( 181522)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1382( 826)
TOPIX先物 12月限 402( 319)
日経225ミニ 12月限 7424( 7424)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2822( 1533)
TOPIX先物 12月限 7576( 3154)
3月限 6( 6)
日経225ミニ 10月限 16( 16)
12月限 4448( 4436)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5277( 3597)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 10737( 7385)
日経225ミニ 10月限 1000( 0)
11月限 2504( 4)
12月限 7331( 7331)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2127( 1836)
TOPIX先物 12月限 5776( 5576)
日経225ミニ 12月限 9526( 9526)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3019( 2638)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 7151( 6795)
日経225ミニ 10月限 50( 50)
12月限 35567( 35567)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 607( 419)
TOPIX先物 12月限 636( 620)
日経225ミニ 12月限 2004( 2004)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 372( 0)
TOPIX先物 12月限 3902( 1774)
日経225ミニ 10月限 5( 5)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 649( 649)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 492( 492)
日経225ミニ 10月限 57( 57)
11月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
