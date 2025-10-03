粗品が10月2日(木) Zepp Haneda (TOKYO)にて、全国ツアー＜粗品 全国五大都市ツアー「新世界より」＞をスタートさせた。

◆ライブ写真

本ツアーは9月にリリースされたニューアルバム『佐々木直人』を携えたツアーで、アルバムのレコーディングと同じく、ヴォーカル＆ギターの粗品、ベースの藤本ひかり、ドラムの岸波藍のスリーピース・バンド編成だ。

粗品は、ライヴではおなじみとなったパジャマ姿＋寝起きのようなボサボサの髪型で登場。自身の本名をタイトルにした新作同様、ありのままの姿をこれでもかと見せつける、生々しく激しいシャウトとエネルギッシュな演奏を冒頭から繰り広げた。また、インスト・ヴァージョンで披露した楽曲では、観客の大合唱が起こり、場内は一体感に包まれた。

本編はMC無しで演奏に徹するストイックなパフォーマンス。単にアルバムの世界感を再現するだけでなく、ライヴならでは熱量と疾走感を加味して新作収録曲をフレッシュに表現してみせた。

このあと10月末にかけて福岡〜大阪〜札幌〜名古屋と続くツアーのチケットは好評発売中。アーティスト・粗品の情熱と才能を現地で目撃してほしい。

＜粗品 全国五大都市ツアー「新世界より」＞

東京：2025年10月2日(木) Zepp Haneda(TOKYO)

福岡：2025年10月7日(火) Zepp Fukuoka

大阪：2025年10月9日(木) Zepp Osaka Bayside

札幌：2025年10月21日(火) Zepp Sapporo

名古屋：2025年10月29日(水) Zepp Nagoya

全公演：18:00開場 / 19:00開演

出演：粗品(vo, gt)、藤本ひかり (ba)、岸波藍 (dr)

前売：

1階スタンディング ￥6,500(税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

チケット発売中

チケットに関する問い合わせ：H.I.P. 03-3475-9999 http://www.hipjpn.co.jp

ニューアルバム『佐々木直人』

2025年9月10日(水)発売

https://soshina.lnk.to/NaotoSasakiPR

初回限定盤(CD＋2DVD)：UCCS-9067 \8,800(tax in)

封入特典：スマホサイズ・ステッカー1枚

通常盤(CD)：UCCS-1407 ￥3,300(tax in)

封入特典：トレーディングカード3枚(全12種・ランダム) ▲通常盤 CD ※初回限定盤・通常盤共通 ギャーン！告白惑乱竜クレイジアストケシアの碇星はらぺこジョアンナとマラフーテのたまご粗品のテーマ朝影の宝石想起して15度脱兎の如く目まぐるしく動く時間で毒棘スウィングノートビームソードで斬れたらいいのに直人とお母さんの歌 ギャーン！告白惑乱竜クレイジアストケシアの碇星はらぺこジョアンナとマラフーテのたまご粗品のテーマ朝影の宝石想起して15度脱兎の如く目まぐるしく動く時間で毒棘スウィングノートビームソードで斬れたらいいのに直人とお母さんの歌 粗品：vocal, guitar

藤本ひかり：bass

岸波 藍：drums

Produced by 粗品 初回限定盤ボーナスDVD収録内容

DVD 1：音楽

・アルバム全曲解説

・「道化師のギャロップ」よりライブ映像 DVD 2：お笑い

・3度目の幻の岡山旅行ロケ

関連リンク

◆粗品 YouTube

◆粗品 X

◆粗品 Instagram

◆粗品 ユニバーサルミュージック公式

撮影◎渡邉一生