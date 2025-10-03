山形市できょう午前、住宅敷地内でクマの目撃情報がありました。

【写真を見る】山形市の住宅街でクマ目撃 県は河川敷でヤブを刈り取りクマの移動を防ぐ（山形）

相次ぐクマの出没を防ごうと、河川敷のやぶの伐採作業が行われています。

きょう午前９時半ごろ、山形市七浦の住宅の敷地内にクマのようなものがいると

この家に住む人から警察に通報がありました。

現場は住宅街で、近くには小学校もあり、警察が下校時間に合わせてパトロールを行うなど対応にあたりました。

近所の人「買い物に行こうとしたらパトカーが来てこの辺でクマが出たから出ないでくださいと言われて、小学校もあるし畑仕事をしているお年寄りが多いのでもし襲われたら凄く怖いかなと思う」

■やぶを刈り取り、クマの移動を防ぐ

こうしたクマの出没が相次ぐ中、県は先月１６日から、クマの目撃が多く住宅街から近い４つの河川敷で木やヤブを重機などをつかって伐採する作業を行っています。

佐藤友美アナウンサー「私の目線より低いヤブですが、クマの目線の高さになると体がすっぽり隠れられることがわかります。こうした河川敷のヤブを利用してクマが移動しているということです」

クマは川に沿って山から市街地にやってくるとみられています。ヤブが生い茂っているとクマは体を隠しやすいため、ヤブを刈り取り、クマの移動を防ごうというものです。

山形市の馬見ヶ崎川では、今月１０日までにおよそ７５００平方メートル分の伐採作業を行う予定です。





県村山総合支庁 環境課 大久保剛 課長「見通しをよくすることによってクマが隠れる場所を極力なくす。冬眠前に動き回るのがこのくらいの時期からはじまるので、そういう場所を設けることによって人間の住むところに入らないようにする」

県内で今年、クマが目撃された件数は、先月２８日時点で１２６３件に上り、統計をはじめた２００３年以降過去最多となっています。

県は来月３０日まで「クマ出没警報」の期間を再延長していて、クマが近づかないように生ごみを放置しないことなどを呼び掛けています。