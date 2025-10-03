ネットカルチャーとライブシーンを融合したイベント＜PENTATONIC＞が、2026年1月24日(土)・25日(日)に横浜BUNTAIにて開催されることが発表された。

＜PENTATONIC＞はsyudouがキュレーターを務めるイベントで、タイトルは「5音階」を表すペンタトニックという音楽用語。

タイトルが表す“5”にちなんで各日出演アーティストは5組。DAY1にはsyudou、すりぃ、NOMELON NOLEMON、YOASOBIというsyudouと親交の深い面々が出演。そしてAyase、syudou、すりぃ、ツミキの4人からなるDREAMERSも出演する。DAY2にはsyudou、Aooo、Chevon、須田景凪、なとりが出演する。

発表にあわせて、キュレーターを務めるsyudouのコメントとイラストレーター・sakiyamaによるキービジュアルも公開された。

チケットは本日10月3日18時よりオフィシャル最速先行が受付開始。

◆ ◆ ◆

◼︎syudouコメント

「PENTATONIC」のキュレーターを務めますsyudouです。

今回のイベントタイトルである「PENTATONIC」とは5つ音を意味する音楽用語です。

それにちなんでご縁のあるアーティストにお声がけさせていただき、各日5アーティストが出演します。

ネットシーンからバンドシーンまで幅広いメンツが揃ったと思います。

ご協力心から感謝します。

数年後にこのメンツで集まるのは不可能じゃないかと思うほど勢いのあるアーティストばかりです。

是非ご来場いただき、今このイベントでしか聞けない5つの音を余すところなくお楽しみください！

syudou

◆ ◆ ◆

＜PENTATONIC＞

開催日時：2026年1月24日(土)・25日(日)

会場：横浜BUNTAI

OPEN 13:00 / START 14:00

チケット：1日券：\9,800 / 2日通し券：\18,500円

出演：

【1/24(土)DAY1】

syudou / すりぃ / DREAMERS (Ayase, syudou, すりぃ, ツミキ) / NOMELON NOLEMON / YOASOBI

【1/25(日)DAY2】

syudou / Aooo / Chevon / 須田景凪 / なとり 問い合わせ：

SOGO TOKYO 03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）

主催 A-Sketch Inc. / 制作 Intergroove Productions Inc. チケットオフィシャル先行

受付期間：10/3(金)18:00〜10/19(日)23:59

受付URL：https://l-tike.com/st1/pentatonicoff