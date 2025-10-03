「日経225オプション」10月限プット手口情報（3日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 12( 8)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
松井証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 72( 72)
SBI証券 49( 27)
松井証券 17( 17)
野村証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万5500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万6000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
