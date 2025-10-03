WENDYがUKデビュー第2弾シングル「Pledge of Love」をリリース。さらにロサンゼルスでのライブ開催を発表した。

WENDYは全員10代で東京「世田谷から世界へ！」を掲げ結成されたロックバンドで、先月イギリス・ロンドンのJPU Recordsと契約。グラミー賞最優秀アルバム賞を2度受賞したマーク・ウィットモア（Jon Batiste「We Are」、The Black Keys「Let’s Rock」）をプロデューサー＆エンジニアに迎えて制作した1st Album『Don’t waste my YOUTH』(2023年8月発売)に、未発表の2曲を追加収録したバンド初となるレコード盤と配信アルバムを10月13日にリリースすることが決定している。

▲『Don’t waste my YOUTH』

そんな中、UKデビュー発表と同時に未発表の新曲「Pull me in」をサプライズで配信リリース。本日早くも第2弾シングルとしてマーク・ウィットモアとのセッションで生まれた未発表曲「Pledge of Love」を配信リリースし、Official Visualizerも公開した。

◆ ◆ ◆

■Vo.Skyeコメント

「Pledge of Love」は『ロミオとジュリエット』にインスパイアされて18歳の時に書いた楽曲です。

愛し合う二人が周囲に引き裂かれようとする物語なんですが、僕自身も似たような経験をしていて、その時にこの曲が生まれました。この曲で伝えたいメッセージは『好きな人を愛して、恐れずにその気持ちを表現しよう』というとてもシンプルなものです。LAで「Pledge of Love」をライブで演奏するのが待ちきれません。

カリフォルニアとはすごく良い関係が築けていて、今回が2度目の訪問なのですが、この曲をステージで披露できるのは本当に嬉しいです。日本はいつまでも僕たちのホームだけど、WENDYの音楽を世界に届けるのが僕たちの夢。

これは始まりにすぎません。準備はできています！

◆ ◆ ◆

また、WENDYはUKデビューを記念して11月17日にロンドンでの初ライブ開催を発表していたが、さらにアメリカ・ロサンゼルスでのライブ開催も新たに発表。サンタモニカ＜TRiP＞、ウエストハリウッド＜Rainbow Bar and Grill＞、ロックの老舗ライブハウス＜Whisky a Go Go＞から、昨年に続いて大型フェス＜OC JAPAN FAIR＞や＜Freedom LA＞への初出場も決定している。

ツアー情報

◾️＜WENDY in LA 2025 Tour＞

10月14日(火)：Rainbow Bar and Grill, West Hollywood

10月15日(水)：TRiP, Santa Monica

10月17日(金)：OC JAPAN FAIR, Costa Mesa

10月18日(土)：Freedom LA (OC JAPAN FAIR Stage)

10月19日(日)：Whisky a Go Go, West Hollywood ◾️＜WENDY in the UK 2025 Tour＞

11月17日(月)：Japan Underground at The Water Rats, London

More TBA

ライブ・イベント出演情報

◾️＜Fantastic Date fm MEGA★ROCKS 2025＞

日程：2025年10月4日(土)

会場：SPACE ZERO

WENDY出演時間：13:00〜

料金：ONE DAY PASS 前売り \4,800(税込)

https://datefm.jp/megarocks/index.html ◾️＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞

日時：2025年10月11日(土)

会場：OSAKA MUSE

出演時間：14:30〜料金：3DAYS PASS：\12,000

料金：1DAY PASS：\5,000

https://minamiwheel.jp/ ◾️＜LOFT RECOMMEND 2025＞

日程：2025年11月5日(水)

会場：新宿LOFT

時間：OPEN 18:00 / START 18:30

出演：WELL DONE SABOTAGE / WENDY/ THYPALM/DUMMYKID / HASHIRIBI

https://t.livepocket.jp/e/5m30y

関連リンク