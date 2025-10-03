「日経225オプション」10月限プット手口情報（3日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 157( 135)
SBI証券 43( 31)
BNPパリバ証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
楽天証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 13( 13)
松井証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
大和証券 22( 0)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 123( 123)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
マネックス証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1825( 625)
野村証券 465( 165)
モルガンMUFG証券 697( 97)
ソシエテジェネラル証券 83( 83)
松井証券 61( 61)
SBI証券 115( 49)
BNPパリバ証券 46( 46)
SMBC日興証券 35( 35)
楽天証券 29( 29)
JPモルガン証券 420( 20)
三菱UFJeスマート 14( 14)
ビーオブエー証券 511( 11)
日産証券 10( 10)
岩井コスモ証券 5( 5)
UBS証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
安藤証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
むさし証券 1( 1)
ゴールドマン証券 100( 0)
みずほ証券 100( 0)
◯4万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 382( 282)
UBS証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
みずほ証券 105( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2677( 384)
BNPパリバ証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
松井証券 9( 9)
SBI証券 8( 8)
日産証券 4( 4)
