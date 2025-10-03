ヒグチアイが、10月29日に発売するニューアルバム『私宝主義』の収録内容の全貌を公開した。

CDの収録楽曲は、「雨が満ちれば」（TBSドラマストリーム『地獄の果てまで連れていく』主題歌）、「誰」（映画『あのコはだぁれ？』主題歌）、「恋に恋せよ」（Huluオリジナル『おとなになっても』主題歌）、「もしももう一度恋をするのなら」（ABEMA『さよならプロポーズ via ギリシャ』『さよならプロポーズ via スペイン』テーマソング）というタイアップ曲や今夏リリースしてきた“独り言”三部作「エイジング」「わたしの代わり」「バランス」に加え、未発表の新曲4曲という全11曲が収録される。

アレンジャー陣もTHE CHARM PARK、倉品翔(GOOD BYE APRIL)、サクライケンタ、三井律郎、FUJIBASE、宮田’レフティ’リョウ、そして「悪魔の子」でも手を組んだ兼松衆などバラエティに富んだ面々による多彩な楽曲が並ぶ。

アルバムのアートディレクションは求愛行動が担当している。初回限定盤のBlu-rayには2024年2月に大阪 なんばHatchで開催されたワンマンライブの一部と、2024年12月に行われた東京国際フォーラムホールCでのソールドアウト公演をフル収録。合計27曲にも及ぶライブ映像が収録される。

今回、その中から東京国際フォーラムホールCの「悪魔の子」のライブ映像が公開された。

アルバムは各所で予約受付中だが、Amazonでは10月9日正午までの予約で、10月2日に配信された＜Studio126 Tokyo Presents 「ヒグチアイ弾き語りLIVE」＞視聴シリアルが手に入るキャンペーンも展開中。

また、メジャーデビュー記念日の11月23日からは全国ツアー＜ただわたしがしあわせでありますように＞もスタートする。東京・日本橋三井ホールを皮切りに弾き語りのソロ公演で全国8箇所を、そして初のZepp DiverCityを皮切りにバンド編成で東名阪と韓国を廻る。チケットは一般発売中。





6thアルバム『私宝主義』

2025年10月29日（水）リリース

https://higuchiai.lnk.to/shihousyugi ■初回限定盤［CD＋BD］：PCCA-06430 \6,600(税込)

■通常盤［CDのみ］：PCCA-06431 \3,300(税込) ［CD収録内容］※初回限定盤、通常盤共通 わたしの代わり花束バランス雨が満ちれば

（TBSドラマストリーム『地獄の果てまで連れていく』主題歌）エイジング一番にはなれない誰

（映画『あのコはだぁれ？』主題歌）静かになるまで恋に恋せよ

（Huluオリジナル『おとなになっても』主題歌）もしももう一度恋をするのなら

2024年2月に大阪 なんばHatchで開催されたワンマンライブの一部と、

2024年12月に行われた東京国際フォーラムホールCでのライブ映像をフル収録。 HIGUCHIAI band one-man live 2024 [ 未成線上 ]

2024.2.4(Sun) 大阪 なんばHatch

1 祈り

2 わがまま

3 最後にひとつ

4 このホシよ

5 いってらっしゃい

6 悪魔の子

7 誰でもない街

8 mmm

9 大航海 HIGUCHIAI ALL TIME BEST LIVE “元気じゃなくてもまた会いましょう”

2024.12.14(Sat) 東京国際フォーラム ホールC

1 かぞえうた

2 ココロジェリーフィッシュ

3 猛暑です

4 不幸ちゃん

5 悪い女

6 玉ねぎ

7 まっすぐ

8 悲しい歌がある理由

9 わたしのしあわせ

10 備忘録

11 黒い影

12 街頭演説

13 メドレー

14 東京にて

15 ラジオ体操

16 祈り

17 劇場

encore1 悪魔の子

encore2 縁 アルバム『私宝主義』特設サイト

https://www.higuchiai.com/shihousyugi 【ショップ別先着予約購入特典】

・Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別）

・楽天ブックス：クリアポーチ（W130×H135）

・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ

・タワーレコード：ステッカーType A

・HMV・HMV&BOOKS：ステッカーType B

※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入ををお勧めいたします。

※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。

※対象店舗であっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。 ★ Studio126 Tokyo Presents 「ヒグチアイ弾き語りLIVE」【アーカイブ配信】

Amazon.co.jpで予約受付期間内にヒグチアイ10/29発売ニューアルバムをご予約いただいた方に「ヒグチアイ弾き語りLIVE」視聴シリアルをお渡し、NEW ALBUMリリース記念 生配信オンラインライブをご視聴いただけます。

【開催日時】2025年10月2日（木） 開場 19:45 / 開演 20:00

アーカイブ配信：公演終了後見逃し配信公開 〜 2025年10月9日（木）23：59 まで

【予約受付期間】2025年8月13日（木）〜10月9日（木）12：00正午まで

【対象店舗】Amazon.co.jp

※「限定特典付き」のカートよりご購入ください。

詳細はこちら https://www.higuchiai.com/post/1002studiolive

＜HIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026“ただわたしがしあわせでありますように”＞

-solo-

2025年11月23日（日）東京 日本橋三井ホール

open 16:15 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/

2025年11月24日（月・祝）宮城 エル・パーク仙台 スタジオホール

open 17:30 / start 18:00 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付

info：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2025年11月29日（土）神戸 KOBE QUILT

［1st］open 14:30 / start 15:00 ［2nd］open 17:30 / start 18:00 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付 / ドリンク代別

info：SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/

2026年1月10日（土）広島 CLUB QUATTRO

open 15:30 / start 16:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：YUMEBANCHI広島 https://www.yumebanchi.jp/

2026年1月11日（日）高松 オリーブホール

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：DUKE高松 087-822-2520 https://www.duke.co.jp/

2026年1月17日（土）福岡 RESOLA HALL

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円

info：BEA 092-712-4221 https://www.bea-net.com/

2026年1月24日（土）札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド

open 17:00 / start 17:30 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付

info：WESS info@wess.co.jp

2026年1月31日（土）長野 千石劇場

open 17:30 / start 18:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円

info：FOB新潟 025-229-5000 http://www.fobkikaku.co.jp/ -band-

2025年12月6日（土）韓国 Blue square SOL Travel Hall

Info：https://tickets.interpark.com/contents/notice/detail/10709

2026年2月13日(金) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO)

open 18:45 / start 19:30 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/

2026年2月22日（日）大阪 GORILLA HALL OSAKA

open 17:00 / start 17:30 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/

2026年2月23日（月・祝）名古屋 NAGOYA ReNY limited

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100 https://www.sundayfolk.com/ ◆チケット一般発売

イープラス https://eplus.jp/higuchiai/

ローソンチケット https://l-tike.com/higuchiai

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/