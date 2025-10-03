「日経225オプション」10月限コール手口情報（3日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
SBI証券 36( 8)
松井証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
フィリップ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯4万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 184( 184)
三菱UFJ証券 100( 100)
SBI証券 115( 51)
楽天証券 45( 45)
松井証券 18( 18)
マネックス証券 10( 10)
安藤証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 8( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 38( 12)
松井証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯4万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
楽天証券 13( 13)
SBI証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 144( 144)
SBI証券 173( 65)
松井証券 53( 53)
楽天証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 12( 12)
安藤証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
