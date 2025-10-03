「日経225オプション」10月限コール手口情報（3日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 323( 198)
BNPパリバ証券 52( 52)
SBI証券 71( 41)
東海東京証券 40( 40)
ゴールドマン証券 25( 25)
松井証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 9( 9)
楽天証券 8( 8)
大和証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 125( 0)
◯4万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
SBI証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯4万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1093( 493)
SBI証券 262( 144)
ゴールドマン証券 200( 100)
ソシエテジェネラル証券 285( 96)
松井証券 88( 88)
BNPパリバ証券 276( 87)
楽天証券 66( 66)
東海東京証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 26( 26)
マネックス証券 18( 18)
安藤証券 15( 15)
日産証券 10( 10)
広田証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
大和証券 1500( 0)
シティグループ証券 514( 0)
JPモルガン証券 512( 0)
◯4万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 109( 109)
SBI証券 30( 24)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
野村証券 13( 13)
マネックス証券 10( 10)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 188( 188)
BNPパリバ証券 37( 37)
SBI証券 48( 18)
