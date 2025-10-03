ウンソク（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/03】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が2日、グループの公式Instagramを更新。ウンソク（EUNSEOK）がヘアチェンジを報告した。

【写真】RIIZEメンバー、ハイトーン→暗髪にイメチェン

◆RIIZEウンソク、ハイトーンから暗髪に


ウンソクは髪を切るマークの絵文字とともにコメントし、ハイトーンから暗い髪にイメージチェンジした姿が際立つ自撮りショットを披露。落ち着いたカラーに変化した新しいヘアスタイルとなっている。

◆RIIZEウンソクの暗髪にファン歓喜


この投稿に、ファンからは「似合う」「かっこいい」「安定に良い」「待ってました」「どっちも好きだけど久々で嬉しい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】