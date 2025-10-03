奥田民生、Hedigan’s、グソクムズ出演＜Gibson Crossover Live＞、タイムテーブル発表
ギターを愛するすべての人に送る一夜限りのスペシャルライブ＜Gibson Crossover Live＞が10月19日、Zepp Haneda(Tokyo)で開催される。同スペシャルライブのタイムテーブルが発表となった。
＜Gibson Crossover Live＞を彩るのは、ギブソンがこの上なくリスペクトする3組のアーティストだ。ギブソンギターのサウンドとともに日本のロックを体現し続ける奥田民生がバンド編成MTR&Yで登場するほか、SuchmosのYONCE(Vo)こと河西“YONCE”洋介擁するロックバンドHedigan’s、オープニングアクトとして、懐かしくも新しいサウンドを鳴らす4人組バンドグソクムズの出演が決定している。
チケットはイープラス、チケットぴあにて一般発売中。詳細はGibson Crossover Live特設サイトにて。
■＜Gibson Crossover Live＞
10月19日(日) 東京・Zepp Haneda
open17:00 / start17:50
▼出演
奥田民生(MTR&Y)
Hedigan’s
Opening Act：グソクムズ
▼チケット
スタンディング： 6,600円(税込)
2階指定席：SOLD OUT
・イープラス：https://eplus.jp/the-crossover-live/
・チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2526538
主催：ギブソン・ブランズ・ジャパン株式会社
後援：J-WAVE
