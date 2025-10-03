「仮面ライダー」ヒロイン・堀口真帆の夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/03】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／堀口真帆（ほりぐち・まほ／16）】
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」（10⽉18⽇開催＠幕張メッセ9-11ホール）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
【写真】堀口真帆、タンクトップから素肌輝く
（2024年には「夢を誰よりも思うこと」と回答していたのを振り返り）そこから考えはあまり変わっていなくて「ずっと夢を好きでいること」を大切にするようにしています。好きだからこそ頑張れることがあると思うし、苦手なことだったら努力しようと思えないので、好きという気持ちを忘れないよう日々意識して生活しています。
今回2回目の出演となる「GirlsAward」で前回とは違った雰囲気のお洋服を着てランウェイを歩くので、レベルアップした自分を見せられるように楽しくステージを歩きたいです！
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。板野友美・ゆうちゃみなど多数のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄が務める。（modelpress編集部）
「仮面ライダーゼッツ」ヒロイン・堀口真帆の夢を叶える秘訣
ガルアワ本番に向けての意気込み
「ガルアワ2025 A／W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
