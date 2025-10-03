西田有志と高橋藍の日本代表対決が実現

新しい未来のテレビ「ABEMA」は2日、J SPORTSのコンテンツが視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、10月より開幕する「2025-26 大同生命SV.LEAGUE」を中継することを発表した。今シーズンは男子・女子合わせて合計88試合が無料生中継され、毎節2試合を無料放送する。月に1回は「ABEMA」のオリジナル解説付きで無料生中継されるほか、全試合のハイライト映像も無料で配信される。

女子は、10日の大阪マーヴェラス―ヴィクトリーナ姫路で開幕する。12日にはNECレッドロケッツ川崎―SAGA久光スプリングスが対戦。NECは佐藤淑乃がチームをけん引し、SAGA久光は荒木彩花、北窓絢音ら日本代表選手が名を連ねる。

男子は、24日に大阪ブルテオン―サントリーサンバーズ大阪の一戦からスタート。ブルテオンには西田有志、サントリーサンバーズには高橋藍がおり、日本代表選手同士の対決が実現する。続く26日には、ウルフドッグス名古屋―広島サンダーズの一戦も生中継が予定されている。なお、男女の開幕戦では「ABEMA」オリジナル解説が予定されており、詳細は追って発表される。

開幕節の無料対象試合は以下の通り。

◇10月10日（金）

・女子『大阪マーヴェラス―ヴィクトリーナ姫路』／試合開始日時：19:10〜

◇10月12日（日）

・女子『NECレッドロケッツ川崎―SAGA久光スプリングス』／試合開始日時：13:05〜

◇10月18日（土）

・女子『大阪マーヴェラス―アランマーレ山形』／試合開始日時：13:05〜

◇10月19日（日）

・女子『群馬グリーンウイングス―NECレッドロケッツ川崎』／試合開始日時：13:05〜

◇10月24日（金）

・男子『大阪ブルテオン―サントリーサンバーズ大阪』／試合開始日時：19:10〜

◇10月25日（土）

・女子『デンソーエアリービーズ―SAGA久光スプリングス』／試合開始日時：13:05〜

◇10月26日（日）

・男子『ウルフドッグス名古屋―広島サンダーズ』／試合開始日時：13:35〜

・女子『ヴィクトリーナ姫路―アランマーレ山形』／試合開始日時：14:05〜



（THE ANSWER編集部）