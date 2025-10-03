元巨人でヘッドコーチなどを歴任した岡崎郁氏（64）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。メジャーでも活躍したレジェンド投手の凄さを明かした。

この日は元巨人の槙原寛己氏、宮本和知氏とそろって登場。岡崎氏はドジャース・大谷と対戦してみたいかと問われ「打ってみたいですね」と明言。「165キロのボールって体感したことがないんで、1回やってみたいなって」と語り、「僕はでもいいピッチャーは打てる可能性が高いと思うんです」と続けてスタジオを驚かせた。

「いいピッチャーはあんまり良くないバッターには手抜きするんで」と理由を明かすと、MCの「ハライチ」澤部佑は「なめられてるじゃないですか！」とツッコんだ。

それでも岡崎氏は「僕オールスターでも野茂（英雄）投手からヒット打ったりとか。いいピッチャーからみんな打ってるんで」と実績をアピールした。

澤部が「野茂さんとか、やっぱり凄いですか、球」と興味津々で切り込むと、岡崎氏は「凄いです。フォークボールが凄かったです」と回答。「野茂と大魔神・佐々木（主浩氏）のフォークは本当に消えましたね」と形容し、「振り終わった後に、あ、フォークだったんだって分かる」と続けた。

「（当時監督の）長嶋（茂雄）さんはフォーク見逃せとか言ってたんですけど、いやいや、真っすぐと思って振ってて、終わってから、あっフォークだったんだって思うんで。見極められないです。近くに来て落ちる」とお手上げだったと語った。