B’z、アルバム『FYOP』を11月リリース＋『NHK紅白歌合戦』など貴重映像も収録
B’zが11月12日、前作から3年ぶり通算23作目となるオリジナルアルバム『FYOP』をリリースすることが発表となった。これに伴ってティザー映像も公開されている。
アルバム『FYOP』には、これまで発表されたタイアップソング6曲に、新曲4曲を加えた全10曲を収録。11月15日よりスタートするドームツアー＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞直前にリリースされるかたちとなる。
また、初回限定盤の特典映像には2曲のミュージックビデオほか、昨年末に初出場した『第75回NHK紅白歌合戦 -B’z Special Edition-』、今年2月に開催されたイベント＜ap bank fes ’25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜＞出演時の貴重な映像を収録。『第75回NHK紅白歌合戦』は今作への収録にあたり、再MIXを施したSpecial Editionとなる。
さらに数量限定盤のSpecial BOX仕様には、今作ならではのオリジナルデザインを施した“メタルスマートフォンスピーカー”が付属するとのことだ。
■23thオリジナルアルバム『FYOP』
2025年11月12日(水)発売
詳細：https://bz-vermillion.com/news/251003.html
【初回限定盤(CD＋DVD)】
BMCV-8075 / 6,050円(税込)
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】
BMCV-8076/ 6,050円(税込)
▼特典映像(DVD・Blu-ray共通) 35min
◯第75回NHK紅白歌合戦 -B’z Special Edition-
イルミネーション／LOVE PHANTOM／ultra soul
◯ap bank fes ’25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜
イルミネーション／Calling／ultra soul
◯Music Video
イルミネーション／鞭
【数量限定盤 ※Special BOX 仕様(CD＋メタルスマートフォンスピーカー＜RED＞)】
BMCV-8078 / 7,150円(税込)
【数量限定盤 ※Special BOX 仕様(CD＋メタルスマートフォンスピーカー＜BLACK＞)】
BMCV-8079 / 7,150円(税込)
【数量限定盤 ※Special BOX 仕様(CD＋メタルスマートフォンスピーカー＜SILVER＞)】
BMCV-8080 / 7,150円(税込)
▼メタルスマートフォンスピーカー
オリジナルデザインを施した無電源のスマートフォンスピーカー。カラーはRED・BLACK・SILVERの3色がございます。スマートフォンを装着することによって、スマートフォンスピーカーから流れる音の広がりをお楽しみいただけます。
・本体サイズ：約 W105×D45×H40mm
・素材：アルミニウム合金
・スマートフォン対応サイズ：幅88mm、厚さ15mm以下
【通常盤(CD】
BMCV-8077 / 3,300円(税込)
▼CD収録曲 (全形態共通)
01 FMP
※アサヒスーパードライTVCMタイアップソング
02 恐るるなかれ灰は灰に
※TBS系 金曜ドラマ「イグナイト -法の無法者-」主題歌
03 濁流BOY
04 鞭
※ABEMAオリジナルドラマ「インフォーマ -闇を生きる獣たち-」主題歌
05 INTO THE BLUE
※シチズン ブランド横断コレクション「UNITE with BLUE」CMソング
06 FAITH？
07 片翼の風景
08 イルミネーション
※NHK連続テレビ小説「おむすび」主題歌
09 The IIIRD Eye
※映画「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」主題歌
10 その先へ
■＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞
11月15日(土) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
11月16日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
11月29日(土) 福岡・みずほPayPayドーム福岡
11月30日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡
12月06日(土) 東京・東京ドーム
12月07日(日) 東京・東京ドーム
12月20日(土) 大阪・京セラドーム大阪
12月21日(日) 大阪・京セラドーム大阪
詳細：https://bz-vermillion.com/livegym2025/
