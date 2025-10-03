¡Úµþ²¦³Õ¶¥ÎØ¡¦£Ç·¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡Û¾¾±ºÍª»Î¡Ö¥±¥¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â¸«¤¨¤¿¡×
¡¡µþ²¦³Õ¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£¶¼þÇ¯µÇ°¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£³Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æó¼¡Í½Áª£¸£Ò¤ÏÉüµ¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¾±ºÍª»Î¡Ê£³£´¡á¹Åç¡Ë¤¬à¥Þ¥Ä¥¦¥éá¤é¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤ëÂÐ±þÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»°»ÎÏº¤¬ÉÔÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡Ö°ì¸Í¡Ê¹¯¹¨¡Ë¤µ¤ó¤Î¤¢¤ª¤ê¤âÂç¤¤¯¤Æ¡×¤È¡¢µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤¬¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤È¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ª¤é¤ì¤¿¸å¤Î²ÃÂ®¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥±¥¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â¸«¤¨¤¿¡×¤È¼«ÎÏ¤ËÅ¾¤¸¤ÆÉüµ¢¸å¤Î¤¦¤ì¤·¤¤£±Ãå¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£··î¶ÌÌî£Ç¶¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë½éÆü¤ÎÍî¼Ö¤ÇÏ¾¹ü¹üÀÞ¡£¹ü¤¬ÇÙ¤Ë»É¤µ¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤À¡Ö¸ÆµÛ¤Ï¶ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£½éÆüÆÃÁª¤Ï¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ãÆÍ¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö£²Áö¤Ç·ë¹½¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤â¤Î¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤º¤Ï½à·è¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð·è¾¡¤Ï»Ä¤ê£±Áö¤Ê¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤Èµ¤ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤Î½à·è¤Ï£±£²£Ò¤ÇÎý½¬Ãç´Ö¤ÎÂçÀîÎ¶Æó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¼«ÎÏ¼«ºß¡×¤ÈÁ°¤ÇÀï¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÂçÀî¤¬¼«ÎÏ¤ÇÆ°¤¯¥ì¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤«¡¢ÂçÀî¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¡Êµ¼Ô¤Ë¡ËÁ°¸å¤Ï¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£´ØÅì¥é¥¤¥ó¤Ï¶¯ÎÏ¤À¤¬¡¢£³ÈÖ¼ê¤Î°ðµÈÍªÂç¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£