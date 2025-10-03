日向坂46・河田陽菜2nd写真集タイトルは『テイクオフ』 表紙カット4種解禁
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集のタイトルが『テイクオフ』に決定。表紙カット4種が解禁された。
【写真】＠Loppi・HMV限定カバーはニットのほっかむりをつけてはにかむキュートなカットに！ 各限定版＆通常版カバー
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
通常版の表紙はコペンハーゲンを代表するロケーションのひとつ、ベルヴュー・ビーチでの一枚。波打ち際に足をつけた瞬間、くるりと振り向いてニコっと微笑みかけてくれたきらめきいっぱいのショット。北欧の夏風にそよぐポニーテールにときめく表紙に。
＠Loppi・HMV限定カバーは温もりを感じるニットのほっかむりをつけてはにかむ表情がたまらなくキュートな一枚。白夜のデンマークだからこそのやわらかな光と緑に包まれて優しく微笑む彼女に癒される。
紀伊國屋書店限定カバーは、いつもより背伸びしたタイトなシルエットのモノトーンワンピてドレスアップしたカット。これから始まるストーリーを想像して、思わずドキっとしてしまうドラマティックな一枚。
Sony Music Shop限定カバーはメン島のキャンプ場で見つけた可憐なお花とのツーショット。「好き…きらい…」花びらを使って、これから恋占いでもするのかな？と妄想する時間も楽しい飾りたくなるようなカバーだ。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
