2026年1月4日の日本武道館公演を最後に解散することを発表しているWaiveが、最後の音源となる6曲入りEP『The SUN』を11月26日にリリースすることが発表となった。発売日の11月26日は、Waiveのリーダーであり創設者の杉本善徳(G)が生まれた日でもある。

EP『The SUN』には、2016年の再演で初披露された「Days.」「END ROLL」の2曲を再録して新たにMIXした完全版をはじめ、2019年の再演で登場したWaive最後のバラード「BRiNG ME TO LiFE」、2024年6月に配信リリースされた再結成と解散に至る内なる思いを綴ったロックナンバー「火花」、現在開催中のラストツアーで初披露された最新曲「燦-sun-」を収録。さらにツアー中のステージ上で突然誕生した痛快ソング「爆」を含めた全6曲入りEPとして届けられる。

また、ジャケットアートワークやフォトセッションにもこだわり抜き、本作へのメッセージを封じ込めた特別な仕上がりになっているとのことだ。

Waiveは現在、最後の全国ツアー＜LAST GIGS.＞を展開中だが、同ツアーの追加公演＜Waive LAST GIGS. 追加公演「参」＞が彼ら所縁の日程と場所にて行われることが決定した。東京公演となる11月29日のGARDEN新⽊場FACTORYは、“いい肉の日 (=1129)”としてWaiveの重要な場面でライヴが行われてきた日程だ。大阪公演となる12月22日のOSAKA MUSEは、Waiveのスタート地点といっても過言ではない地元・大阪の老舗ライヴハウスであり、ツアーファイナルとして行われる。

なお、これら東阪追加公演の前には、Waive主催対バンイベント4番勝負を開催するほか、11月15日および16日に千葉・幕張イベントホールで行われる＜CROSS ROAD Fest＞に両日参戦するなど、Waiveは解散ライヴに向けてカウントダウンの日々を全力で駆け抜けて行く。

■LAST EP『The SUN』

2025年11月26日リリース

WVCD-20253 / ￥3,300(税込)

初回生産分：スリーブケース付き / Mカード封入(収録内容は順次公開)

詳細：https://www.waivewaive.com/?p=8834

▼収録曲 ※曲順未定

・燦-sun-

・火花

・BRiNG ME TO LiFE

・END ROLL (The SUN ver.)

・Days. (The SUN ver.)

・爆

■ラストツアー＜Waive LAST GIGS. 追加公演「参」＞

11月29日(土) 東京・GARDEN新⽊場FACTORY

open16:15 / start17:00

12月22日(月) 大阪・OSAKA MUSE

open18:00 / start18:30

【チケットFC「WAVE」先行受付】

先行受付：10/6(月)より

詳細：https://www.waivewaive.com/?p=8838

■＜Waive「LAST GIGS.」＞

9月13日(土) 大阪・BIGCAT

open16:15 / start17:00 / 終演予定19:30

9月14日(日) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

open16:15 / start17:00 / 終演予定19:30

9月20日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

open16:30 / start17:00 / 終演予定19:30

9月23日(火/祝) 宮城・仙台darwin

open16:30 / start17:00 / 終演予定19:30

9月28日(日) 千葉・柏PALOOZA

open16:30 / start17:00 / 終演予定19:30

10月4日(土) 福岡・BEAT STATION

open16:30 / start17:00 / 終演予定19:30

10月5日(日) 兵庫・神戸VARIT.

open16:30 / start17:00 / 終演予定19:30

▼チケット

オールスタンディング \7,800 (税込・ドリンク代別)

詳細：https://www.waivewaive.com/gigs#2025LASTGIGS

■Waive主催対バンシリーズ＜VS GIGS「LIFE goes音舞美威闘.」＞

●＜VS FANTASTIC♢CIRCUS＞

10月11日(土) 東京・Zepp Shinjyuku

open16:00 / start17:00

●＜VS lynch.＞

10月19日(日) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

open16:00 / start17:00

●＜VS キズ＞

10月26日(日) 東京・恵比寿The Garden Hall

open16:00 / start17:00

●＜VS ΛrlequiΩ＞

11月05日(水) 東京・下北沢Shangri-LA

open18:00 / start18:30

▼チケット

オールスタンディング \8,800 (税込・ドリンク代別)

詳細：https://www.waivewaive.com/gigs#VSGIGS2025

■＜CROSS ROAD Fest＞

【DAY1】11⽉15⽇(土) 千葉・幕張イベントホール

open12:00 / start13:00

【DAY2】11⽉16⽇(日) 千葉・幕張イベントホール

open10:30 / start11:30

▼【DAY1】出演者 ※順不同

La’cryma Christi

SHAZNA

Plastic Tree

FAIRY FORE

Psycho le Cému

Waive

D’ESPAIRSRAY

▼【DAY2】出演者 ※順不同

La’cryma Christi

PENICILLIN

FANTASTIC◇CIRCUS

SHAZNA

L‘luvia

Wyse

Waive

LM.C

●チケット

2日通し券：\25,000(税込)

1日券(各日)：\14,000(税込)

※全席指定

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

■解散公演＜Waive「LAST GIG.」＞

2026年1月4日(日) 東京・日本武道館

open16:00 / start17:00

詳細：https://www.waivewaive.com/gigs#20260104

