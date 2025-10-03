VTuber・火威青の卒業を「ホロライブプロダクション」が発表 本人もコメント「ホロライブで過ごせた時間は夢のような時間でした」
バーチャルYouTuber事務所「ホロライブプロダクション」が、3日にエックスを更新。所属タレント・火威青さんの卒業を発表すると、ファンから悲しみの声が上がった。
【写真】「ホロライブプロダクション」による火威青さん卒業のお知らせ
音楽アーティストVTuberグループ「ReGLOSS」のメンバーとして2023年にデビューし、今年3月から適応障害で活動を休止していた青さん。所属事務所の「ホロライブプロダクション」は今回の投稿で「日頃より『ホロライブプロダクション』を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、2025年10月3日（金）をもちまして、VTuberグループ『hololive DEV_IS』の『火威青』が卒業することになりましたので、お知らせいたします」とつづられた書面画像を公開。青さんの卒業を発表した。
同日には青さんのエックスも更新され「応援してくれるみんなへ 短い間だったけれど、ReGLOSSのメンバーとしてホロライブで過ごせた時間は夢のような時間でした。出会ってくれて本当にありがとう。 僕はこれからも、読者を愛し続けることを誓います。これだけは忘れないでね。 No1イケメン青くんとの約束だよ！ 名残惜しいけど、またね」とマネージャー代理でコメント。ファンへ感謝の言葉を述べた。
青さんの卒業を知ったファンからは「今までいっぱい楽しませてくれてありがとうね」「お疲れ様でした またどこかで会えるのを願ってます」「とても残念に思うけど適応障害を経験した身から言うと、これを失敗だと思わないで、これからも頑張って欲しい」など、悲しみの声が殺到。また、同事務所からは轟はじめさんや儒烏風亭らでんさん、ときのそらさんなど多くのホロメンから感謝のメッセージが寄せられている。
引用：「ホロライブプロダクション【公式】」エックス（＠hololivetv）、「火威青」エックス（＠hiodoshiao）
