寝そべって聴くオーケストラ「CHILL CLASSIC CONCERT」26年開催の神戸・横浜・静岡・広島公演、10.4先行受付開始
「寝そべって聴くオーケストラ」として知られる「CHILL CLASSIC CONCERT」シリーズより、2026年に開催される神戸・横浜・静岡・広島公演のLINE先行受付が10月4日より開始。新たに広島公演の詳細も発表された。
【写真】「CHILL CLASSIC CONCERT」2026年開催スケジュール
本シリーズは、リクライニングチェアやハンモック、ビーズクッションといったくつろげる座席で、トッププロオーケストラによるJPOPヒット曲の生演奏を味わうことができるコンサートとして、クラシックファンのみならず、幅広く親しまれているコンサート。
「寝てもOK・飲食OK・おしゃべりOK」という気軽に楽しめる新しいスタイルのオーケストラとして、過去全公演が即完売。2025年には4都市で3万5000人を動員、全公演即日完売。累計動員数は5万7000人。2026年は全国12都市での開催を予定している。すでに、千葉・福岡・名古屋・京都公演にも多くの応募が届くなか、10月4日から新たに4公演のチケット販売を開始される。
このたび、新たに広島公演の詳細が発表。さらに、神戸・横浜・静岡・広島の4公演のLINE限定先行受付が10月4日正午よりスタートする。受付は10月26日23時59分まで。
出演は企画協力者のビルマン 聡平（ヴァイオリン）、中山博之（編曲・ピアノ）のほか、約30名の新進気鋭のオーケストラ演奏家が特別に集結し、演奏を披露する。
10月4日からLINE限定先行受付となる公演の内容、スケジュールは以下の通り。
■「CHILL CLASSIC CONCERT ‐BEST SELECTION 2026‐」
世代を超えて愛される名曲だけを集め、誰もが耳にしたことのあるJ‐POPを迫力のアレンジで披露。歴代公演で特に反響の大きかった楽曲を中心に、新アレンジも織り交ぜたスペシャルプログラムとなっている。
プログラム曲は、「楓」「奏（かなで）」「きらり」「花」「若者のすべて」「Hello,Again〜昔からある場所〜」「LA・LA・LA LOVE SONG「Pretender」ほか。
同コンサートは、横浜武道館にて2026年5月5・6日、静岡・キラメッセぬまづにて同年5月9・10日、広島サンプラザホールにて同年6月27・28日に開催。
■「CHILL CLASSIC CONCERT ‐CINEMA COLLECTION 2026‐」
アクション、ファンタジー、恋愛、アニメなど、ジャンルを越えて名作映画の音楽を厳選。壮大なオーケストラの響きが、映画のワンシーンや思い出の感情を呼び起こすような体験を届ける。
プログラム曲は「A WHOLE NEW WORLD」「Buckbeak’s Flight」「HEDWIG’S THEME」「Nimbus2000」『ハリー・ポッター』メドレー、「BEAUTY AND THE BEAST」「OVERTURE」「TRANSFORMATION」メドレー、「Can’t Help Falling in Love」「I Don’t Want to Miss a Thing」「Mamma Mia」（映画『マンマ・ミーア！』より）、「Part of your world」「Summer」（作曲：久石譲 編曲：中山博之）、「You’ve Got a Friend in Me」ほか。
同コンサートは、神戸国際展示場 2号館1Fコンベンションホールにて2026年5月2〜4日開催。
