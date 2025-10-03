こ、こういうの探してたーーッ！【3COINS】子供っぽくならない♡「高見えヘアクリップ」

デイリーからお呼ばれまで、幅広いシーンにマッチする大人可愛いヘアクリップが【3COINS（スリーコインズ）】から登場！ 甘すぎず、でも地味すぎないバランス感が絶妙で、いつものまとめ髪がぐっと洗練された印象に。今回は着用スタイルとともに、映える「高見えヘアクリップ」をご紹介します。

フェイクパールが揺れる、こなれポニー

【3COINS】「クシュクシュパールバンス」\550（税込）

くしゅっと立体感のあるフォルムに大きめのフェイクパールをあしらったバンスは、シンプルなファッションのアクセントにぴったり。落ち着いた色味と上品なツヤ感で、大人っぽい印象に。低めの位置でまとめたポニーテールに添えると、抜け感と華やかさのバランスが絶妙なスタイルに仕上がります。

華やかさと品を両立したハーフアップ

【3COINS】「パール付フリルバンス」\550（税込）

柔らかなフリル素材と小粒のフェイクパールが組み合わさったデザインは、さりげないのに印象的。ハーフアップに取り入れれば、顔まわりはすっきりと、後ろ姿には動きと華やかさが加わります。きれいめコーデにもマッチするので、お呼ばれやセレモニーなど、特別な日にも活躍しそうです。

控えめリボンできちんと感をプラス

【3COINS】「シンプルリボンバンス」\550（税込）

マットな質感のリボン型バンスは、きれいめなまとめ髪と好相性。飾りすぎないシンプルなデザインが、日常からフォーマルまで幅広く対応してくれます。すべての髪をすっきりとまとめて留めると、後ろ姿に上品さが漂い、オフィスや式典にもなじむスタイルに。

サテンの質感がやさしく映える、ハーフアップ

【3COINS】「サテンリボンバンス」\550（税込）

なめらかなサテン素材が光を受けてほんのり艶めくバンスは、小ぶりなリボンが重なった甘めなデザインが魅力。ふんわりとまとめたハーフアップに添えるだけで、やわらかく可憐な雰囲気に。控えめながらもさりげない存在感があり、シンプルなファッションにも自然になじみます。ちょっとしたお出かけや気分を上げたい日にぴったりです。

writer：内山友里