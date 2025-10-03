黒毛和牛やキャヴィアを盛り込んだ迎春膳、ホテルメトロポリタン エドモント「おせち料理2026」予約スタート
ホテルメトロポリタン エドモントが、迎春を彩る特製「おせち料理2026」の予約受付を10月1日から開始した。黒毛和牛やキャヴィア、オマール海老など豪華食材を詰め込んだ和洋二段重で、毎年完売必至の人気商品。今年は早割キャンペーンも用意され、新年を贅沢に迎えたい人に向けた特別な祝膳となっている。
【写真】2〜3人前とは思えない豪華さ！“満足度MAX”で迎える新春
用意されるのは4〜5人用の『和洋二段重』（税込5万3000円、11月30日までの予約は税込4万4500円）と、2〜3人用の『和洋二段重 小』（税込2万2000円、同1万8500円）の2種類。どちらも数量限定で、定数に達し次第受付を終了。
『和洋二段重』は、日本料理23品と西洋料理14品を盛り込んだ豪華な内容。一の重には、車海老艶煮や銀鱈西京焼、鰻蒲焼、伊達巻、栗きんとん、黒豆、鮑なますなどの縁起料理が並ぶ。二の重には、オマール海老と烏賊とツブ貝のサラダ、黒毛和牛ローストビーフ、フォワグラのテリーヌ、キャヴィア（フランス産）、紅ずわい蟹のリエットなど、洋のごちそうが揃う。
『和洋二段重 小』は日本料理19品、西洋料理10品を詰めたコンパクトなサイズ。車海老艶煮や鰻蒲焼、数の子などの伝統料理に加え、黒毛和牛ローストビーフや帆立貝の燻製、しらすのキッシュといった洋風メニューを楽しめる。
受け渡しは12月31日10：00〜19：00に館内「パティスリー エドモント」で行われるほか、東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県を対象に宅配サービス（送料1694円）も用意される。宅配も同日中に届けられるが、時間指定は不可となっている。
エドモントの「食のエドモント」としてのこだわりを凝縮した正月料理は、例年完売する人気商品となっている。新しい年を特別な食卓で迎えたい人に向けて、早めの予約が呼びかけられている。
