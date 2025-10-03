秋風が心地よい季節になり、食欲の秋という言葉が様々なところから聞こえてくるこの頃、満足感のあるボリューミーなグルメが食べたい……！

そんな欲張りな筆者は、がっつり系と甘いもの両方の欲求を満たすべく、秋限定の新メニューが出たとの噂のShake Shackに行ってきました！

都心にありながら、自然を感じられる都会のオアシス「Shake Shack 外苑いちょう並木店」

店内と合わせて100席以上ある広々としたテラス席は、まるで公園でピクニックをしているかのようなゆったりとした時間を過ごせる空間。

11月ごろには黄金色のいちょう並木を一望できるようで、ぜひこれからのシーズンに訪れたいスポットです！

席を探しながら、注文品の完成を待ちます。

テラスはもちろん、店内も広く、開放的な空間が広がります。

お昼に訪れると自然光が美しく、夜はライトアップが綺麗で、来る時間によって見える景色が違う点も魅力的。

待ちに待った実食！

今回は、アメリカでは大人気の日本初上陸バーガー「サウザンバーベキュー」と、クリンクルカットというギザギザな形が特徴の「チーズフライ」、そしてドリンクは期間限定の「マンゴーレモネード」、そしてマンゴーレモネードとアイスティーをミックスした「マンゴーレモネード フィフティ/フィフティ」をチョイス！

想像を超える完成度「サウザンバーベキュー」

まずはボリューム満点の「サウザンバーベキュー」を実食！

一口かぶりつくと、まず口いっぱいに広がるのは、ホルモン剤フリーのアンガスビーフ100％パティの肉汁。そして、ピリッとしたペッパージャックチーズのクリーミーさ、アップルウッドでスモークされたベーコンの香ばしさが加わり、食べ進めるごとに食欲が刺激されます！

中でも驚きだったのは厚みのあるフライドピクルスで、カリッとした食感と爽やかな酸味がアクセントとなり、最後まで飽きることなく楽しめました。

続いて、ジューシーなハンバーガーのお供には、同じく期間限定の「マンゴーレモネード」。Shake Shackの店舗で手作りされるレモネードに、マンゴーピューレがミックスされていて、トロピカルな香りと甘酸っぱさが口の中に広がります。ジューシーなハンバーガーの合間に飲むと、口の中がリセットされ、また次のひと口が新鮮に楽しめます。

今回はレモネードでペアリングを楽しみましたが、Shake Shackのオリジナルクラフトビール「シャックマイスターエール」との相性も抜群とのこと！ 次回はこのペアリングを試してみたいと思います！

旅行好きに朗報！ 新情報をお届け

ちなみにShake Shackは最近続々と店舗が増えているそう。今年2025年9月11日には、国内18店舗目となる成田国際空港第1ターミナル店もオープン！ 日本の空港初出店で、早朝から利用できる朝食メニューも導入されたようで、旅行や出張の際にも立ち寄れるのは嬉しいですね！

早朝のフライト前や、お見送り・お迎えの際にも嬉しいこのメニューも！

卵やベーコンなどを使った3種類のバーガーに加え、俵型に揚げたユニークな「トッツ」は、外はカリッと、中はホクホクとした食感が特徴。オリジナルソースをディップして食べるスタイルは、いつものShake Shackとは一味違う新しい体験になりそうです。

皆さんもぜひ、空港という特別な空間で味わう普段とは異なるShake Shackを、旅の始まりに体験してみてはいかがでしょうか。

秋の味覚を存分に楽しめる「サウザンバーベキュー」と「マンゴーレモネード」は、いずれも期間限定です！ 秋だけの特別な味わいを、ぜひ皆さんも体験してみてください！

メニュー概要