イヤーワーム現象、手強すぎる／スズキさんと金曜の午後 vol.168【連載マンガ】
特定のメロディやフレーズが、頭の中で繰り返し流れる“イヤーワーム”。
スズキさんの友だち・タナカくんは、曲だけでなく耳に残る言葉まで、気づけば頭の中でぐるぐる無限ループしてしまうのだそう。
そんな悩みを相談されたスズキさんでしたが…。
その単語、無限ループするだけじゃない!?
なぜか頭から離れない…そんな単語、たま〜にありますよね。
一度ハマるとなかなか抜け出せないから、人からうつされるのだけは勘弁したいところです。
『スズキさんと金曜の午後』あらすじ
おしゃれや美容への興味も強い大学生・スズキさんの趣味は、“推し”を愛でること。
学校にバイトにオタ活に…と毎日を平凡に過ごす中でも、ちょっとイヤな出来事が起こることもあります。そんな時だってめげたり腹を立てたりすることなく、ポジティブに乗り切れることが彼女の長所の1つ。
なんてことない日々を、自分らしくしあわせに過ごすスズキさんを中心に、その友だちやペットの織りなす、些細な日常をお届けします。
