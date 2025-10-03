現職と新人2人が出馬し、16年ぶりに三つどもえの構図となった鶴岡市長選挙は、5日が投開票日です。選挙戦は大詰めを迎え、舌戦は激しさを増しています。



任期満了に伴う鶴岡市長選に立候補したのは新人で会社役員の喜多恒介さん（36）、現職で3期目を目指す皆川治さん（51）、新人で元県議会議員の佐藤聡さん（57）の3人です。いずれも、特定の政党からの推薦は受けずに無所属で出馬しています。





新人で会社経営者の喜多恒介さん。日中は、各地に選挙カーを走らせて遊説活動を展開、埼玉県でキャリアスクールなどを経営する喜多さんは、5年前に訪問した鶴岡の魅力にほれ込み、ことし5月に鶴岡市に移住しました。選挙戦では自らの教え子たちが応援に駆け付け、地元住民の協力を得ながら活動しています。喜多氏「安心できる医療。若者向けに空き家を改装して住宅を開放する。若者が就きたくなるような仕事づくり。その仕事に選ばれるような若者の教育。そして最後に子育て世帯がゆとりをもって子育てができるそのためのつながり支援、経済的な支援。5つすべて揃えることで若者が鶴岡に溢れ、子どもが溢れ経済成長のサイクルが回ってくる」現職で3選目指す皆川治さん。街頭演説や個人演説会を重ね2期8年のかじ取りの実績、そして吉村県政とのパイプをアピールしながら、3期目は特に若者・子育て世代が地元に定着できるよう安心して働ける職場をさらに増やすことに力を注ぐと訴えます。この日の演説会には芳賀道也参議院議員らが応援に駆け付けました。皆川氏「政策の中身も重要、政策は間違いなくわたしの政策がたくさんいいものを出しいている。実行力もあります。それとともにもうひとつ重要な政治の体制。本当の鶴岡市というのは小さな意見も大事にしてそしてわたしたちの伸びゆくものを伸ばしていく古いものを大切にして創造的なものを作っていく。そういう鶴岡市なんです」新人で元県議会議員の佐藤聡さん。前回の市長選では120票差で現職に敗れ、雪辱を期す今回の選挙戦。民間企業で培った経営感覚を生かし、行財政改革を進めていくことなどを掲げ、市政刷新を訴えています。加藤鮎子衆議院議員らの後押しを受けながら支持拡大に力を注いでいます。佐藤氏「今回の争点、活力ある鶴岡市を作れる市長は誰なのか。財政を立て直して持続可能な財政運営をできるのは誰なのか。市役所からハラスメントを無くして働きやすい職場を作り、鶴岡市の発展につなげられる市長は誰なのか。この3点ができる市長、今回の立候補者3名の中でできるのはわたししかいない」16年ぶりに三つどもえの選挙戦となった鶴岡市長選は（5日、投開票が行われます。鶴岡市の有権者数は9月27日現在、9万9678人です。