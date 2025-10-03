きょうは、北日本と沖縄では晴れた所が多く、記録的な暑さになった所もありました。一方、東日本では曇り、西日本では雨と、地域ごとに天気傾向の異なる一日でした。10月最初の週末は、広い範囲で雨具の出番となりそうです。長崎県では今夜からあす4日（土）朝にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。暗い時間に大雨となるため、今夜は安全な所でお休みください。

【写真を見る】【あす4日の天気】長崎県4日朝にかけ線状降水帯発生のおそれ 暗い時間の大雨に警戒を 10月最初の週末は広い範囲で雨具の出番

■雨の予想

今夜も西日本を中心に雨が降り、特に長崎県や佐賀県、福岡県に活発な雨雲がかかる予想です。長崎県では今夜からあす4日（土）朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生するおそれが急激に高まるおそれがあります。日中は東日本で雨の範囲が広がる予想です。関東も昼頃には本降りとなり、午後は東北でも一部雨の降り出す所があるでしょう。あさって5日（日）になると、雨雲に隙間ができてきて関東では日差しも届きそうですが、低気圧に近い山陰から北陸では昼頃から激しい降り方になるおそれがあります。この活発な雨雲の一部が、あさって5日（日）夜には関東北部や東北南部の一部に流れ込んできそうです。今週末、家を出る際に雨が降っていなくても雨具を忘れずにお持ちください。

■あすの全国の天気

関東から西で広く雨が降るでしょう。九州北部では土砂災害に厳重に警戒してください。近畿、東海、北陸も雨脚の強まるおそれがあります。北海道と沖縄は安定して晴れそうです。

■あすの予想最低気温

関東から中国・四国で20℃前後の所が多いでしょう。盛岡は12℃、福岡は25℃の予想です。

■あすの予想最高気温

雨の影響で、東京都心は22℃までしか上がらない予想です。昼間も長袖や羽織る物があると良さそうです。一方、北日本では25℃以上の夏日となる所があり、青森は30℃近くまで上がる予想です。昼間は半袖が活躍するでしょう。

あすの各地の予想最高気温

札幌 :25℃ 釧路 :19℃

青森 :28℃ 盛岡 :26℃

仙台 :24℃ 新潟 :27℃

長野 :23℃ 金沢 :25℃

名古屋:23℃ 東京 :22℃

大阪 :25℃ 岡山 :24℃

広島 :26℃ 松江 :29℃

高知 :27℃ 福岡 :29℃

鹿児島:30℃ 那覇 :33℃