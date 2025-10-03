ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】70代女性がクマに襲われ心肺停止 宮城・栗駒山でキノコ採り… 【速報】70代女性がクマに襲われ心肺停止 宮城・栗駒山でキノコ採り中に 一緒にいた女性１人と連絡とれず 【速報】70代女性がクマに襲われ心肺停止 宮城・栗駒山でキノコ採り中に 一緒にいた女性１人と連絡とれず 2025年10月3日 18時21分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう午後、宮城県栗原市の栗駒山でキノコ採りをしていた70代の女性がクマに襲われ、心肺停止となっています。また、一緒にいた女性1人と連絡が取れていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 「道が分からんのよ…」午前3時、車道の真ん中に93歳の男性 携帯には大量の不在着信 25歳の女性がとっさに取った行動は 広島 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, 伊東市, 東京, 静岡, 床暖房, 配線, 上田, 訪問介護, 神事, 老人ホーム