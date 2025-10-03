県議会は大雨災害の復旧事業などを柱とした県の補正予算案を原案通り可決し閉会しました。



閉会後の記者会見で鈴木知事は、知事選の対抗馬だった猿田和三氏を秋田市の副市長に起用する人事案が示されていることについて、「県と市の連携強化につながる」と期待を示しました



県は今回の県議会に一般会計の総額で150億円余りの補正予算案を提出していました。



先月以降の大雨からの復旧事業、それに最低賃金の大幅な引き上げを前に中小企業に対する支援金を給付する事業に関する費用などが盛り込まれていて、3日の本会議で原案通り可決されました。





就任後、2度目の本格的な論戦の場となった9月議会を振り返り鈴木知事は「県政を前進させる観点で活発な議論ができた」とした上で独自色をさらに打ち出す意欲を示しました。鈴木知事「骨子案ではあるものの、総合計画を今回ご提案いたしましたが、すごく強烈なものを求めていたのかなということが改めて分かりまして、確かにそうだよなと。刷新感であったりとか、またいろいろ変わるんであろうというようなものを打ち出していくべきだということをまあ改めて感じたところが一番大きかったですかね」また、知事選で戦った猿田和三氏を副市長に起用する人事案を、秋田市の沼谷市長が市議会の一部議員に示していることについて、「実現すれば県と市の連携強化につながる」との見方を示しました。鈴木知事「県としてはプラスしかないんじゃないかなと思っています。かねてから猿田さんの経験とか人脈というものを活かせないのはもったいないというお話もよく聞きますし、私もそう思いますので、それがしっかり秋田のために生かせるということであれば、これはいいことだと思いますし、副市長に県の業務に精通している方が就くというのは、とてもこっちとしてやりやすいんじゃないかなというふうに思っています」このほか人への被害が相次いでいるクマ対策については・・・鈴木知事「自分は大丈夫だろうと思いがちですけれども、もうどこに出てもおかしくないですから。県民の皆さんに注意喚起を、もう何度も何度もやっていくしかないと思います」また、3日の本会議では超党派の議員から提出された北朝鮮による拉致問題の早期解決に向けた施策を推進する条例案が社民、共産、立憲の一部の議員を除いた賛成多数で可決されました。県内には拉致の可能性を排除できない行方不明者、いわゆる特定失踪者が5人いて、条例は拉致問題の風化を防ぎ、理解を深めてもらうことなどが目的です。都道府県議会での可決は埼玉、新潟に次いで全国3例目となります。