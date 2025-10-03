»Ô¸¶È»¿Í¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×±Ç²èÂè£´ºî´°À®ÈäÏª¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¡×ËÁÆ¬£´Ê¬¡¢ÂæËÜ»ý¤Ã¤Æ±Ç²è¥·¡¼¥óÀ¸ÈäÏª
»Ô¸¶È»¿Í¡Ê38¡Ë¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡¡±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¡Ê°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢24Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£ËÁÆ¬4Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¡¢±é¤¸¤¿µë¿©ÀäÂÐ¼çµÁ¼Ô¤Î¶µ»Õ¡¦´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤¬·«¤ê¹¤²¤¿·àÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò´°Á´À¸ºÆ¸½¤·¤¿¡£»Ô¸¶¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¡Ä¤³¤ÎÆü¤ò¤É¤¦·Þ¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¡ÊÎá¸µ¡Ë10·î´ü¤Ëtvk¤ò¤Ï¤¸¤áÃÏÊý¤ÎÆÈÎ©·ÏUHF¶É¤ÇÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£1980Ç¯Âå¤Î¡¢¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»Ô¸¶±é¤¸¤ëÆ¬¤ÎÃæ¤Ëµë¿©¤Î¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤µë¿©ÀäÂÐ¼çµÁ¼Ô¤Î¶µ»Õ¡¦´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤Èµë¿©¹¥¤¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡¢Æü¡¹¤Îµë¿©¤ò¤¤¤«¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤«¤ËÉå¿´¤·¡¢¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¤¹¤ë¥Ð¥È¥ë¤ò6Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£»Ô¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ç±éºî¤Ç¤Ï½é¤Î¥·¥ê¡¼¥º²½ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²èÂè4ºî¡Ö¡Ý¡¡±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤Ï¡¢23Ç¯10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Öseason3¡×¤È24Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¡ÝRoad to¡¡¥¤¥«¥á¥·¡×¤Ç¤âÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢È¡´Û»Ô¤ÎÇ¦Àî¡Ê¤ª¤·¤«¤ï¡ËÃæ¤¬ÉñÂæ¤Ç»þÂå¤Ï90Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿¡£ÅÄß·ÂÙ¿è¡Ê17¡Ë±é¤¸¤ë´ÅÍøÅÄ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¡¦Î³Íè¥±¥ó¤é¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤È´ä¼ê¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡¢³Ø¹»¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½¤³ØÎ¹¹ÔÀè¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁø¶ø¤·¤¿´ä¼ê¡¦²ÖºæÃæ³Ø¹»¤Ë¡¢84Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿season1¤Ç´ÅÍøÅÄ¤¬¤ËÉëÇ¤¤·¤¿¾ïÀá¡Ê¤È¤³¤Ö¤·¡ËÃæ¤Î¿·¿Í¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¸æ±à¤Ò¤È¤ß¤¬ÉëÇ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÅÍøÅÄ¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤¬1¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£¤Ò¤È¤ß¤ò±é¤¸¤ëÉðÅÄÎèÆà¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´û¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î80²ó¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¸¶¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£Á°²ó¤Ï59²ó¡£¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð»þ´Ö¤¬µö¤¹¸Â¤ê»Ç¤ª¤¦¤È¡£ºî¤ê¼ê¤Î²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ´¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÉÊ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Å¥¿å¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¤Ä¤«¤ßµó¤²¤¿Ì´¤¬¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡Ù¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞËÜ°Ì¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²¿²ó¤Ç¤âÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é±Ç²è¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î±Ç²èÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¸ø³«¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Î·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤Î¾¡Éé¡£2²ó¤È¤âÂ¨´°Çä¡Ä¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Â¨´°Çä¤ÎÂçÀ¹¶·¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌÚ¸Í»ÍÏºÌò¤Î±É¿®¡Ê40¡Ëµë¿©¤Î¤ª¤Ð¤µ¤óËÒÌîÊ¸»ÞÌò¤Î¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡Ê60¡Ë¡¢ºäÄÞ·®¹»Ä¹Ìò¤Î¾®ºæ°ìµ¡¡Ê69¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×¡¡season3 23Ç¯10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Öseason3¡×¤Ï¡¢´ÅÍøÅÄ¤¬ÉëÇ¤¤·¤¿È¡´Û»Ô¤ÎÇ¦Àî¡Ê¤ª¤·¤«¤ï¡ËÃæ1Ç¯1ÁÈ¤¬ÉñÂæ¡£ÀÊÂØ¤¨¤Ç¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢µë¿©¤Ë¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤·»Ï¤á¤¿¥±¥ó¤È¡¢´ÅÍøÅÄ¤¬µë¿©¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ë¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£24Ç¯5·î¸ø³«¤Î3ËÜÌÜ¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡¡Road to¡¡¥¤¥«¥á¥·¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÁ¤«¤ì¤ë»þÂå¤Ï1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë¤ÈÊ¿À®¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¡£Ä®Ä¹Áª¤òÁ°¤Ëµë¿©´°¿©¤Î¥â¥Ç¥ë¹»¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢ÍÉ¤ì¤ëÇ¦ÀîÃæ¤È¡¢¤½¤³¤Ë´ºÁ³¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦´ÅÍøÅÄ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£