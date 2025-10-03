2日の夜遅く、美郷町の町道で35歳の男性が散歩中にクマに襲われけがをしました。



鹿角市では先月27日に78歳の男性がクマに襲われ、大けがをしていたことも新たにわかりました。



まだ真新しく、生々しい傷痕。



2日夜、クマに襲われた男性の右手には包帯が巻き付けられています。



右手は3針、左腕は4針縫ったということです。



クマに襲われた男性(35)

「うめき声と一瞬見えた黒い姿これはクマだと思って本当一瞬のうちにという感じでした」





男性が襲われた現場は美郷町千屋相長根の町道です。大仙警察署や美郷町などによりますと2日午後9時半ごろ、近くに住む35歳の男性が散歩中に1頭のクマに襲われました。右手と左腕をかまれたほか、右脚をひっかかれたということです。男性は家族が運転する車で大仙市内の病院に行き治療を受け、3日午前家族を通じて役場に届け出ました。クマは体長が約50センチの子グマとみられています。クマに襲われた男性(35)「かむ力が想像以上に強くて、動物のかむ力って自分の家のイヌのかむ力しか想像力なかっ たので全然もう、想像を絶する 痛さって感じでしたね」また鹿角市では、先週の土曜日に78歳の男性がクマに襲われ大けがをしていたことが新たにわかりました。鹿角警察署の調べによりますと男性は先月27日の午後4時ごろ、鹿角市十和田大湯の雑木林で栗拾いをしていたところ体長約1メートルのクマに襲われ、頭をひっかかれたほか、かまれた右手の骨が折れる大けがをしました。県内で今年クマによる被害を受けたのは合わせて23人となりました。