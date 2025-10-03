¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢LA¤Ç¤Î¸½¾õ¡Ä¡Ö¤¹¤´¤©¤¤¡×¡¡±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥º´ÑÀï¡¢Ì´¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉË¬Ìä¤â
¡¡ÅÏÊÆ¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤È¤¢¤¹4ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¦TBS·Ï¡ØÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë!?¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°8¡§30¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò¤á¤°¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤æ¤ê¤ä¤ó¡õ±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥³¡¼¥Ç¡¢¾èÇÏ¥·¡¼¥ó¤â
¡¡Ãç¤ÎÎÉ¤¤·ÝÇ½¿Í¤¬Î¹¤ò¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤×¤é¤Ã¤È¤ê¤Ã¤×¡×¤Ç¤Ï¡¢±§²ì¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¡£¸½ÃÏ¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤æ¤ê¤ä¤ó¤È¥ª¥¹¥¹¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ëÃæ¤Ç¡¢Ãç¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤Î¸ý¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«Ä©Àï¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¾®¤µ¤Ê·à¾ì¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ëÆü¡¹¡£±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö5¥É¥ëÊ§¤Ã¤Æ¡¢5Ê¬¥Í¥¿¤ò¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¶á¶·¤Ë¡¢±§²ì¤Ï¡Ö¤¹¤´¤©¤¤¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¹¤òËþµÊ¤·¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï¤µ¤é¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê±Ç²è¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¤¬°ÜÃÛ¤µ¤ì¤¿ÇîÊª´Û¤ÇÂç¶½Ê³¡£¼ç±é¤Î¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¯¥¿¡¼Çî»Î¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÎ¹¤Î½ªÈ×¡¢ÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ò¿Ê¤àÃæ¡¢¤½¤ÎÀä·Ê¤Ë¤æ¤ê¤ä¤ó¤¬¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢±§²ì¤â¡Ö¤Ä¤¤²¿Æü¤«Á°¤ËÅìµþ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶Æ°¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë2¿ÍÎ¹¤È¤Ê¤ë¡£
