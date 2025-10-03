日本代表MF鎌田大地、9月のプレミアリーグ月間MVP候補に選出！クリスタル・パレスは契約延長を熱望か

今季、プレミアリーグ開幕から6試合無敗のクリスタル・パレス。

現在リーグ戦3勝3分で3位につけるチームの躍進を牽引している選手が、日本代表MF鎌田大地である。

鎌田は先月27日に行われた昨季王者リヴァプールとの試合で、後半アディショナルタイムに交代するまでプレーし、チームの勝利に貢献。クラブが選ぶマン・オブ・ザ・マッチにも選出された。

そうした中、プレミアリーグは今月2日に9月の月間最優秀選手候補6選手を発表。好調の鎌田が名を連ねた。

クリスタル・パレスもクラブの公式Xで鎌田のノミネートを「日本代表の鎌田はイーグルス（クリスタル・パレスの愛称）が今季、無敗スタートを切る上で大きな役割を果たしました」と報告し、ファンに向けて投票を促した。

さらに同クラブは「先週土曜日のリヴァプール戦では劇的な勝利に大きく貢献し、マン・オブ・ザ・マッチの投票では見事1位に輝きました。この試合では、フィールド上のすべての選手より多くのパスを成功させ、全力でピッチを駆け回りました」と、鎌田を絶賛した。

イギリスメディア『Sky Sports』によると、クリスタル・パレスは今季でクラブとの契約が満了になる鎌田に来季も残留してほしいと考えており、契約延長に向けて非公式の話し合いが行われているという。

開幕2試合はケガの影響で欠場した鎌田だが、いまはクラブから来季の契約を熱望されるほど、クリスタル・パレスに必要不可欠な選手となっている。