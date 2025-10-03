タレント・中川翔子が2日に自身のインスタグラムを更新。夫の“初登場ショット”を披露した。

中川は9月30日に第1、2子となる双子の男子を出産。この日は「手だけで初登場の夫です」とつづり、優しく我が子の頬をさわる姿などを投稿した。

また「ちゃんと双子、朝から元気にミルクのみました！良かった まだ三日なのに個性はっきりな双子、面白いとし、「夜お腹痛くて眠れなかったけど病院に居られる時間がチャンス！とさっき1時間、授乳のあとわたしがお昼寝させていただきました 痛み止め我慢しなくていいしナースコール遠慮しなくていい、と改めて先生から教わりました。ありがたすぎる。そうします」と感謝。

さらに「お腹の痛さ回復のために入院できてる今こそ、自分の身体回復も頑張らないとだや！痛み止めからの、シャワー浴びられる瞬間が本当にありがたい。あと、体重減らなかった謎について。身体が水分溜め込もうとするからむくみがまだすごいんだそう。抜けるまで時間かかるみたい。なんだこの足は！あきらめず頑張っていきます」と、先日「今日びっくりした出来事がいっぱいあったから絵日記にしました 信じられない 5キロ以上ある双子を産みトータルで信じられないくらい増えたのに 3キロしか減ってない なんだそれ！！」という疑問の答えに納得したとした。

中川は2023年4月に同年代の男性会社員との結婚を発表。今年5月5日の自身の誕生日に妊娠を報告した。8月に子供が双子であり、性別も2人とも男の子であることを公表。また、計画帝王切開での出産を予定していることも伝えていた。