ドジャース、次戦に向けて飛行機で移動！ イケメンショットに「由伸くんのヴィトンはキケとお揃い？」の声
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは10月3日、投稿を更新。飛行機に乗り込む選手たちの様子を公開しました。
【写真＆動画】リラックスした表情の選手たち
コメントでは「小荷物な人、大荷物な人。見ててなんか面白い」「由伸くんのヴィトンはキケとお揃い？みんな良い笑顔〜」「あれ？ヤマモーロくん、キケと同じビトン持ってる〜 抱きつかれてたもんね」「大谷君のポストシーズン初登板、もう日曜日が待ち遠しくてたまらないワクワク感！飛べ」「佐々木朗希くんも見れて嬉しい」「朗希君、元気そうで良かった」「朗希くんの笑顔最高です！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「佐々木朗希くんも見れて嬉しい」同アカウントは「Wheels up to Philly!（フィラデルフィアへ出発!）」とつづり、19枚の写真と1本の動画を投稿。飛行機に乗る前の選手たちの様子です。皆いい笑顔で手を振ったりピースをしたりしており、格好良さも際立っています。日本人の大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手の姿もあり、リラックスした表情が印象的です。
「朗希がドジャースをNLDSに送った瞬間」同日、「The moment Roki sent the Dodgers to the NLDS（朗希がドジャースをNLDSに送った瞬間）」とつづり、佐々木選手が投球する動画を公開した同アカウント。スローモーション映像も見られ、喜びの瞬間をじっくりと味わうことができます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
