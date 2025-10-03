東大阪殺人　自首した永久寛史容疑者（５１）バーの客からは良い評判も…元妻「暴力やＤＶがひどかった。恨みしかない」殺害された元交際女性の遺体には数十か所の刺し傷

１０月１日の白昼に東大阪市で発生した刺殺事件。逮捕された男（５１）の、“二面性のある”人物像が見えてきました。



おととい１日の午後１時半ごろ、警察署に自首してきた自営業・永久寛史容疑者（５１）の申告に基づき、警察官が東大阪市箱殿町にある容疑者宅を訪ねたところ、３階の一室で仰向けに血を流して倒れている佐藤ありささん（３３）を確認。



近くには血のついた包丁が２本あり、佐藤さんは現場で死亡が確認されました。





殺人の疑いで逮捕された永久容疑者は、かつて佐藤さんと交際関係にあり、一緒に暮らしていました。永久寛史容疑者「私のなかで感情が一気に爆発してしまい、殺意を持って刃物で刺した」２人を知る人によると、佐藤さんは、永久容疑者が自宅の１階で経営するバーを手伝っていたといいます。近所に住む女性「基本マスター（永久容疑者）が１人おるんやけど、忙しくなったら（佐藤さんが）手伝いに下りてくる」「（佐藤さんは）めちゃめちゃ可愛らしいええ子やったし、こんなんで命落とすなんて、すごくショック」「（永久容疑者の印象は）気さくな良いマスターでしかない」バーの客からは評判が良かった永久容疑者。一方で、容疑者の元妻は暴力的な一面があったと証言します。永久容疑者の元妻「暴力とかＤＶとかがひどかったので。子どもたちも会うことを怖がっていたので。『何されるかわからへん』って言って」「正直、私も子どもたちも恨みつらみしかなくて、『次何やられるんねやろう』と、ずっと追い詰められていた」亡くなった佐藤さんは、２０２２年８月から今年９月にかけて５回、永久容疑者から暴行を受けたり、口論になったりしたと、警察に通報していたといいます。そのうちの１回は、今回の事件の４日前でした。「荷物を取りに来たが開けてくれない」と、トラブルの相談をしていたということです。そして事件当日、佐藤さんは、永久容疑者から自分の荷物を引き取る約束をして、容疑者宅を訪れていました。司法解剖の結果、佐藤さんの全身には数十か所の刺し傷があり、背中や腹部の傷は臓器を貫通していたということで、警察は永久容疑者に強い殺意があったとみて、動機をくわしく調べています。