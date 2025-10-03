BTSジミン、ハイトーン×素肌ジャケット姿でパリ降臨「セクシー」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2025/10/03】BTS（ビーティーエス）のJIMIN（ジミン）が3日、自身のInstagramを更新。Dior SS26ショーに出席した際のスタイルを公開した。
【写真】BTSジミン、ハイトーン×素肌ジャケット姿がセクシーすぎる
ジミンは「DiorSS26」とコメントし、フランス・パリのDior SS26ショー会場で明るいハイトーンの髪色と素肌に黒のジャケットを羽織ったスタイリングが際立つ姿を披露した。最近定着していた落ち着いた髪色から雰囲気を変え、ネックレスを重ね付けした大胆なスタイリングが印象的である。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「似合う」「攻めてる」「セクシー」「雰囲気変わる」「素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
